Каким должен быть завтрак долгожителя: 5 простых вариантов с доказанной эффективностью

А еще продлевает жизнь: есть немало исследований, которые доказывают пользу здоровой еды. Предлагаем начать правильно питаться прямо с завтрака: и вот что положить себе в тарелку.

Овсянка с яблоками и корицей

Исследование, которое коста-риканские ученые провели в прошлом году показало, что длина теломер лейкоцитов, которые являются маркером биологического старения, связаны с включением в рацион цельных злаков. Лучшим из них считают овес. А идеальный завтрак, как пишет издание Eat this, not that — это овсяная каша с ломтиками свежего яблока и корицей.

Яичница со шпинатом

Овощи на завтрак — это традиционное блюдо жителей «голубых зон» — регионов планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего долгожителей. Их рацион питания напоминает средиземноморскую диету. Если хотите повторить, то в следующий раз к любимой яичнице на завтрак добавьте лук, помидоры и обязательно шпинат. Он, кстати, замедляет старение костей.