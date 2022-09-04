Каким должен быть завтрак долгожителя: 5 простых вариантов с доказанной эффективностью

А еще продлевает жизнь: есть немало исследований, которые доказывают пользу здоровой еды. Предлагаем начать правильно питаться прямо с завтрака: и вот что положить себе в тарелку.
Овсянка с яблоками и корицей
Исследование, которое коста-риканские ученые
Яичница со шпинатом
Овощи на завтрак — это традиционное блюдо жителей «голубых зон» — регионов планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего долгожителей. Их рацион питания напоминает средиземноморскую диету. Если хотите повторить, то в следующий раз к любимой яичнице на завтрак добавьте лук, помидоры и обязательно шпинат. Он, кстати, замедляет старение костей.
Йогурт с черникой
Черника развивает внимание, а еще в ней в этой ягоде много антиоксидантов и клетчатки и очень мало калорий. Идеально добавлять чернику в обезжиренный йогурт с содержанием сахара менее 8 граммов на порцию и посыпать получившееся парфе грецкими орехами или орехами пекан.
Пудинг из семян чиа с киви
Пусть звучит не очень обычно, зато полезно. Семена чиа уже давно перестали быть деликатесом для гурманов. Теперь их можно купить в любом гипермаркете.
В чиа очень много магния, а также Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. Они отличный источник кальция и железа, а также клетчатки (около 11 граммов на порцию). Еще семена чиа обладают уникальным свойством: превращаются в гель, пролежав в жидкости около 20 минут. Так что быстрый завтрак можно приготовить себе с вечера, смешав чиа с нежирным молоком, и небольшим количеством сока киви. Оставьте смесь в холодильнике и утром у вас будет готов полезный пудинг.
Тост из авокадо с хумусом
В 2019 году журнал Американской кардиологической ассоциации провел исследование и