Каким должен быть завтрак долгожителя: 5 простых вариантов с доказанной эффективностью
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А еще продлевает жизнь: есть немало исследований, которые доказывают пользу здоровой еды. Предлагаем начать правильно питаться прямо с завтрака: и вот что положить себе в тарелку.

Овсянка с яблоками и корицей

Исследование, которое коста-риканские ученые провели в прошлом году показало, что длина теломер лейкоцитов, которые являются маркером биологического старения, связаны с включением в рацион цельных злаков. Лучшим из них считают овес. А идеальный завтрак, как пишет издание Eat this, not that — это овсяная каша с ломтиками свежего яблока и корицей.

Яичница со шпинатом

Овощи на завтрак — это традиционное блюдо жителей «голубых зон» — регионов планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего долгожителей. Их рацион питания напоминает средиземноморскую диету. Если хотите повторить, то в следующий раз к любимой яичнице на завтрак добавьте лук, помидоры и обязательно шпинат. Он, кстати, замедляет старение костей.

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Йогурт с черникой

Черника развивает внимание, а еще в ней в этой ягоде много антиоксидантов и клетчатки и очень мало калорий. Идеально добавлять чернику в обезжиренный йогурт с содержанием сахара менее 8 граммов на порцию и посыпать получившееся парфе грецкими орехами или орехами пекан.

Пудинг из семян чиа с киви

Пусть звучит не очень обычно, зато полезно. Семена чиа уже давно перестали быть деликатесом для гурманов. Теперь их можно купить в любом гипермаркете.

В чиа очень много магния, а также Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенных жирных кислот. Они отличный источник кальция и железа, а также клетчатки (около 11 граммов на порцию). Еще семена чиа обладают уникальным свойством: превращаются в гель, пролежав в жидкости около 20 минут. Так что быстрый завтрак можно приготовить себе с вечера, смешав чиа с нежирным молоком, и небольшим количеством сока киви. Оставьте смесь в холодильнике и утром у вас будет готов полезный пудинг.

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Тост из авокадо с хумусом

В 2019 году журнал Американской кардиологической ассоциации провел исследование и доказал, что диета на растительной основе связана со снижением риска смертности. Помимо зерновых, в рацион надо включать фрукты, овощи, орехи, бобовые, чай и кофе. 5 из 7 рекомендуемых продуктов можно соединить в тосте из авокадо: цельнозерновой хлеб, на который намазан хумус (закуска из нута). Сверху кладем кусочки авокадо и пару кружочков помидора, а запиваем все это горячим зеленым чаем.

Ирина Себелева