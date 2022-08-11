5 пищевых привычек, которые замедляют старение костей

От нашего рациона зависит здоровье ЖКТ, кожи, сердца, сосудов, костей и других систем организма. То, что мы едим, влияет не только на качество жизни, но и на ее продолжительность. Ученые уже несколько лет изучают привычки (в том числе и пищевые) долгожителей из «голубых зон». Это регионы планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока.

Так, большинство из нас учитывают только внешние признаки старения, но зачастую забывают, что внутри организм тоже изнашивается. И вот здесь уже стоит обратить внимание на кости. С возрастом костная масса теряется быстрее, кости становятся более хрупкими, отсюда — артриты, артрозы, высокий риск переломов и ухудшение самочувствия.