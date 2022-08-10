Продукт, который почти никому нельзя: врачи объяснили, как грибы могут угробить организм

Грибы иногда даже называют «лесным мясом» — они питательны, в них много полезных веществ: белка, клетчатки, различных минералов и антиоксидантов, но при этом мало жира. Казалось бы, ешь, не хочу, отличная замена мясу обычному. Но не все так просто.

Разбираемся, чем еще полезны грибы, кому стоит от них отказаться, как их правильно хранить и готовить.