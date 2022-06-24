Считается самым ядовитым грибом в мире. По легенде, в древнем Риме этот гриб подносили императорам (дабы сами понимаете, что). По одной из версий жена римского императора Клавдия Агриппина накормила супруга бледными поганками, чтобы сделать сына Нерона правителем.

В наши дни поганками травятся чаще всего неопытные грибники: они путают их то с сыроежками, то с шампиньонами. При этом съев даже крохотный кусочек — 1,5 грамма грибочка — можно попасть на больничную койку, а целый гриб почти наверняка приведет к смерти.

При этом помощь оказать вряд ли успеют: бледная поганка — гриб «отложенного действия». Симптомы отравления проявляются не сразу. Через 6-12 часов начинаются боли в животе, рвота, кровавый понос, сильнейшее обезвоживание и практически сразу поражаются почки, печени, центральная нервная система. Потом кажется, что человек пошел на поправку — это называется «ложным облегчением», после которого наступает снова ухудшение и смерть.