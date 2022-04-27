По мнению врача, сама по себе традиция начинать утро с кофе не совсем правильная. Если человек не способен проснуться и прийти в себя без дополнительных стимуляторов, ему нужно понять, что не так. У разбитого состояния с утра есть несколько возможных причин:

У вас неправильный распорядок дня (или режима вообще нет как такового);

Вы спали слишком мало;

Вы легли спать слишком поздно;

Вы отправились в кровать с переполненным желудком.

Если вы постоянно плохо спите или встаете разбитым с утра по непонятным причинам — нужно идти на обследования к врачам и искать источник проблемы, а не пить кофе в надежде хоть немного взбодриться.

Но когда лучше пить кофе? Как отмечает Павлова в своем телеграм-канале, выпив кофе с утра, мы как бы берем бодрость взаймы у нашего организма и мозга. Если брать такой кредит постоянно, можно порядком истощить и нервную, и эндокринную систему. Причем с утра наш организм вполне может обойтись без этого займа.

- Проснувшись, лучше поднимать свою энергию зарядкой или небольшой прогулкой. А пить кофе следует уже после обеда, когда свои батарейки садятся, — поясняет врач.