Проявляются по утрам: 6 признаков, что вам пора лечить желудок

По утрам относительно здоровые люди, не имеющие проблем с пищеварением и обменных нарушений, просыпаются без каких-либо жалоб со стороны желудка и пищеварительной системы в целом. Никаких жалоб возникать не должно. Более того, при правильно работающем пищеварении по утрам человек опорожняет кишечник, до или после завтрака, в зависимости от сформированных привычек.
Если в утренние часы вы страдаете от боли в животе, подложечной зоне или отмечаете другие неприятные симптомы, например, тошноту, это повод для визита к гастроэнтерологу. О том, какие из утренних жалоб могут указать на проблемы с желудком и кишечником «доктор Питеру» подробно рассказала врач-терапевт Euromed Clinic Валерия Шевко.
Не всегда понятно, что беспокоит
Проблемы с пищеварением в утренние часы возможны и у относительно здоровых людей. Например, после вечеринки с алкоголем или употребления на ночь плотной, жирной пищи, раздражающих блюд. В этом случае ночной сон может быть «тяжелым» из-за ощущения тяжести в животе, возможны отрыжка, метеоризм, бурление в животе с запорами или послаблением стула (диареей).
Если же жалобы с завидной регулярностью появляются по утрам даже на фоне вполне привычного питания, стоит забеспокоиться. Но зачастую люди не могут толком описать свои ощущения. Они приходят к врачу с общими жалобами, рассказывая, что по утрам их «мутит», совершенно не хочется есть, один вид еды вызывает по утрам отвращение. В этом случае стоит разбираться, уточнять жалобы и искать причины проблем. Мы собрали наиболее частые и неприятные жалобы, которые указывают на проблемы с желудком и кишечником.
Боль в животе утром
Самый неприятный и тревожный признак проблем с пищеварением преимущественно в желудке — это боль в области живота, в верхней его части, преимущественно подложечкой или над пупком. Нередко такая боль в животе, которая возникает утром натощак, а также через некоторое время после приема пищи (завтрака), может быть связана с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки.
Помимо этих неприятных ощущений возможны изжога, общее недомогание, слабость и даже анемия. Особенно опасна язвенная болезнь в ситуации, когда дефекты на слизистой становятся достаточно глубокими, может возникать риск повреждения сосудов с кровотечениями. Они могут угрожать жизни.
Если по утрам тошнит
Если речь не идет о беременной женщине, для которой утренняя тошнота — это относительно допустимое состояние, появление подобной жалобы — это признак проблем с желудком, которые требуют внимания. В большинстве случаев тошнота утром натощак говорит о возможных патологиях желудочно-кишечного тракта.
Такой симптом может быть сигналом неправильного питания, банального переедания, злоупотребления жирной или жареной пищей, алкоголем и т.д. Если это происходит постоянно, и практически каждое утро человек просыпается с ощущением тошноты, обязательно нужно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы определить причину проблемы.
Если завтрак не в радость
Утром, после завтрака могут возникать неприятные ощущения в области желудка, которые тоже могут быть сигналом о том, что нужно посетить врача. Так, чувство переполнения в животе после приема пищи, повышенное газообразование, бурление, вздутие и общее неприятное чувство в области подложечки могут свидетельствовать о нарушении моторики ЖКТ. Нередко такое состояние именуют синдромом «ленивого желудка», хотя возможно, что проблема кроется в недостатке соляной кислоты, снижении тонуса мышц.
Если мучает изжога
Изжога, частая отрыжка, чувство горечи во рту могут быть признаками заброса соляной кислоты из желудка в пищевод. Этот симптом игнорировать нельзя — если не лечить рефлюксную болезнь, она со временем может довести до рака пищевода.
Другие тревожные признаки
Частые расстройства стула сигнализируют от неправильной работе ЖКТ. Неприятный запах изо рта даже после чистки зубов иногда может говорить о заболеваниях пищеварительного тракта, гастрите и гастродуодените.
Отдельно отметим, что очень частой причиной так называемых диспептических симптомов (боль в верхних отделах живота после еды, чувство переполнения после приема пищи), я также эрозивно-язвенных поражений ЖКТ становится инфекция Helicobacter pylori. Именно поэтому в план обследования так часто включается исследование на обнаружение H. Pylori.
При появлении подобных жалоб стоит обратиться к терапевту или гастроэнтерологу, который подробно опросит и осмотрит вас, составит план обследования и лечения.
Стоит пройти эндоскопию
Одним из самых прогрессивных исследований наличия хеликобактера, эрозий и других проблем с желудочно-кишечным трактом считают видеоэндоскопическое исследование. Во многих клиниках его проводят под наркозом. Во-первых, это делает процедуру абсолютно безболезненной и комфортной для пациента (в отличие от типичной, многим до боли знакомой процедуры ФГДС, когда пациент в сознании испытывает неприятные ощущения при глотании трубки, а особенно при повышенном рвотном рефлексе). Во-вторых, так врач-эндоскопист может провести исследование максимально информативно.