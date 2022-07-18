Проявляются по утрам: 6 признаков, что вам пора лечить желудок

По утрам относительно здоровые люди, не имеющие проблем с пищеварением и обменных нарушений, просыпаются без каких-либо жалоб со стороны желудка и пищеварительной системы в целом. Никаких жалоб возникать не должно. Более того, при правильно работающем пищеварении по утрам человек опорожняет кишечник, до или после завтрака, в зависимости от сформированных привычек.

Если в утренние часы вы страдаете от боли в животе, подложечной зоне или отмечаете другие неприятные симптомы, например, тошноту, это повод для визита к гастроэнтерологу. О том, какие из утренних жалоб могут указать на проблемы с желудком и кишечником «доктор Питеру» подробно рассказала врач-терапевт Euromed Clinic Валерия Шевко.