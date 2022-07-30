4 привычки, которые помогут забыть о постоянных скачках давления

Еще один простой и надежный способ уберечь себя от гипертонии — это обзавестись полезными привычками. На первый взгляд какие-то из них могут показаться очевидными, однако именно они помогут сохранить сердце и сосуды здоровыми.

Не позволяйте себе много нервничать

Хронический неконтролируемый стресс напрямую связан с высоким кровяным давлением.

- Не обязательно, что именно постоянная тревога или сильный стресс станут виновниками скачков давления. Однако именно они провоцируют обострение различных хронических заболеваний, которые как раз могут «разбудить» гипертонию, — говорит доктор медицинских наук, кардиолог Люк Лаффен.

Острый стресс также может увеличить частоту сердечных сокращений и активировать симпатическую нервную систему, что, в свою очередь, повышает кровяное давление. Организм может не успеть среагировать на такие изменения. Итог — завышенные показатели на тонометре.