От гипертонической болезни страдают миллионы человек — порядка 40% взрослого населения России. Ситуация усугубилась, когда пришел ковид: гипертония стала серьезным фактором риска.
Методов лечения и диагностики сегодня достаточно, но взять давление полностью под контроль, пока не получается. А ведь оно может спровоцировать серьезнейшие болезни, вплоть до инфарктов и инсультов. А так же создать дополнительную нагрузку на глаза, почки и все сосуды.
Один из способов понизить давление — свести к минимуму продукты, в составе которых есть соль и натрий, а также вывести избытки этих веществ из организма.
Доктор медицинских наук, специалист по комплексному питанию
«Я всегда советую своим пациентам выпивать по 8 стаканов воды в день, —
Если не хотите пить просто воду, можете чередовать ее с клюквенным соком, он тоже помогает при гипертонии.
«Клюквенный сок богат витамином С, то есть антиоксидантом, — говорит Моника. — Он помогает бороться с воспалением, улучшает кровоток и „расслабляет“ сосуды. Все это помогает снизить давление».
По словам эксперта, важно не только пить много воды, но и правильно питаться. Чтобы избежать гипертонического криза в рацион надо добавить жирную рыбу — лосось, тунца, форель, сардины, сельдь или скумбрию. Это источник Омега-3 жирных кислот.
«Жирные кислоты Омега-3 относятся к типу полезных жиров, которые борются с системным воспалением и снижают уровень оксилипинов, то есть биологически активных молекул, сужающих сосуды», — говорит врач.
Кстати, снизить давление можно и с помощью дыхательных упражнений — об этом «Доктору Питеру» рассказал кандидат медицинских наук Александр Шишонин. Вот пошаговая инструкция.
Сделайте несколько глубоких коротких вдохов (видели, как дышат спортсмены после пробежки? Вот очень похоже по ритму);
Потом сделайте резкий долгий выдох;
Сразу после этого встаньте и начните маршировать на месте. Если позволяет состояние — то приседайте;
Важно начать маршировать или приседать сразу после выдоха, пока вы не начали делать привычные вам вдох-выдох.
Повторите 3-4 цикла по 60 секунд.