«Я всегда советую своим пациентам выпивать по 8 стаканов воды в день, — говорит эксперт. — Вода помогает детоксикации крови, то есть очистке ее от токсинов и от отходов. В том числе и от избытка натрия».

Если не хотите пить просто воду, можете чередовать ее с клюквенным соком, он тоже помогает при гипертонии.

«Клюквенный сок богат витамином С, то есть антиоксидантом, — говорит Моника. — Он помогает бороться с воспалением, улучшает кровоток и „расслабляет“ сосуды. Все это помогает снизить давление».

По словам эксперта, важно не только пить много воды, но и правильно питаться. Чтобы избежать гипертонического криза в рацион надо добавить жирную рыбу — лосось, тунца, форель, сардины, сельдь или скумбрию. Это источник Омега-3 жирных кислот.

«Жирные кислоты Омега-3 относятся к типу полезных жиров, которые борются с системным воспалением и снижают уровень оксилипинов, то есть биологически активных молекул, сужающих сосуды», — говорит врач.