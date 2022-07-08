Доктор Шишонин описал дыхательное упражнение, которое поможет быстро снизить давление

Гипертонию часто называют «тихим убийцей»: вы можете не чувствовать высокое давление, в то время как оно медленно, но верно разрушает ваш организм. Поэтому даже если вы не испытываете дискомфорта, то медики советуют регулярно измерять давление. Это касается как молодых, так и пожилых. Тонометр сейчас можно купить в любой аптеке, пользоваться им очень просто.
Про технику дыхания
В любом случае, если у вас повысилось давление, то нужно как можно скорее прийти в норму. Люди, которые часто страдают от гипертонии уже привыкли носить с собой таблетки. Но что делать, если препарата нет под рукой? Или если вы не гипертоник, а давление скакнуло внезапно, по другой причине? Здесь может помочь определенная техника дыхания, говорит Александр Шишонин.
Кандидат медицинских наук, руководитель и главный врач клинического комплекса «Клиника Доктора Шишонина»vk.com/doctor_shishonin
«Первое, что нам нужно сделать — это насытить кровь кислородом. И тут нужно в течение 30-40 секунд сделать несколько глубоких вдохов и выдохов», — говорит врач.
Пошаговая инструкция:
Сделайте несколько глубоких коротких вдохов (видели, как дышат спортсмены после пробежки? Вот очень похоже по ритму);
Потом сделайте резкий долгий выдох;
Сразу после этого встаньте и начните маршировать на месте. Если позволяет состояние — то приседайте;
Важно начать маршировать или приседать сразу после выдоха, пока вы не начали делать привычные вам вдох-выдох.
«Когда вы будете не дышать, но будете двигаться, то быстро-быстро наберется в крови углекислый газ. Мышцы будут сжигать кислород, а новый в этот момент не поступает. У вас расслабятся капилляры. И таким образом вы быстро понизите давление», — поясняет эксперт.
Давление понизится, если вы сделаете 3-4 таких цикла по 60 секунд. То есть первые 30 секунд дышите, потом без дыхания оставшиеся 30 секунд приседаете или маршируете на месте. И все заново, пока не почувствуете, что состояние улучшилось, заключил врач.
Чем опасно высокое давление
Так, одно из опасный последствий резкого скачка давления — это гипертонический криз. Как правило, это состояние происходит резко и неожиданно для человека. Чаще всего от криза страдают те, у кого уже есть проблемы с давлением, но они не следят за показателями на тонометре. То есть забывают принимать препараты, пропускают время их приема, пренебрегают рекомендациями врача, не соблюдают режим труда и отдыха. Подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
С высоким давлением также помогут справиться и простые упражнения для рук. Ученые выяснили, что тренировка кистей спустя несколько недель нормализует артериальное давление. Результат сохраняется надолго. Терапевтическое действие сравнивают с действием лекарств. Что это за упражнения и как их правильно делать, можно прочитать ЗДЕСЬ.