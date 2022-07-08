Доктор Шишонин описал дыхательное упражнение, которое поможет быстро снизить давление

«Первое, что нам нужно сделать — это насытить кровь кислородом. И тут нужно в течение 30-40 секунд сделать несколько глубоких вдохов и выдохов», — говорит врач.

Пошаговая инструкция:

Сделайте несколько глубоких коротких вдохов (видели, как дышат спортсмены после пробежки? Вот очень похоже по ритму); Потом сделайте резкий долгий выдох; Сразу после этого встаньте и начните маршировать на месте. Если позволяет состояние — то приседайте; Важно начать маршировать или приседать сразу после выдоха, пока вы не начали делать привычные вам вдох-выдох.

«Когда вы будете не дышать, но будете двигаться, то быстро-быстро наберется в крови углекислый газ. Мышцы будут сжигать кислород, а новый в этот момент не поступает. У вас расслабятся капилляры. И таким образом вы быстро понизите давление», — поясняет эксперт.

Давление понизится, если вы сделаете 3-4 таких цикла по 60 секунд. То есть первые 30 секунд дышите, потом без дыхания оставшиеся 30 секунд приседаете или маршируете на месте. И все заново, пока не почувствуете, что состояние улучшилось, заключил врач.