4 совета, которые помогут снизить давление в жару

Подберите терапию

Нередко гипертоники вынуждены для поддержания здоровья постоянно пить определенные медикаменты. Однако важно помнить: есть лекарства для снижения давления, которые могут спровоцировать потерю влаги и солей.

Если вы регулярно пьете таблетки от высокого давления, лучше обсудить с лечащим врачом: специалист сможет скорректировать дозировку, оценив все риски в летние месяцы.

Следите за питанием

Гипертоникам очень важно поддерживать сосуды эластичными и правильно питаться. Лучше избегать продуктов с большим количеством насыщенных жиров. Например:

Кожа курицы;

Сыр;

Йогурт;

Кокосовое масло;

Сливочное масло;

Сливки;

Мороженое.

А вот продукты с полезными жирами напротив, помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Это, например:

Рыба;

Оливковое масло;

Рыба;

Свежие орехи.

Впрочем, и эти продукты нужно есть в умеренных количествах.

Еще людям с повышенным артериальным давлением рекомендуют налегать на фрукты, овощи, овес, цельнозерновые продукты.

Со спиртным стоит быть предельно осторожным — алкоголь может повысить давление сразу на несколько значений.

А вот кофе, вопреки распространенному мнению, повышает давление не всем людям. Например, он может вообще никак не влиять на давление тех, кто пьет этот напиток регулярно. Правда, в жару его все равно лучше не пить. Почему — узнай ЗДЕСЬ.