4 совета, которые помогут снизить давление в жару

Жаркая погода нередко бывает настоящим испытанием для организма. Особенно сильно страдают от зноя люди с болезнями сердечно-сосудистой системы и повышенным давлением. Дело в том, что когда за окном палящее солнце, ваш организм пытается сбалансировать температуру тела, и в итоге заставляет сердце работать в два раза больше. Кроме того, в жару человек потеет и теряет воду — а обезвоживание тоже давит на сердце.
Однако помочь себе пережить жаркие дни без последствий возможно. Специалист-диетолог Айше Гюль Гювен перечислила несколько правил, которые важно соблюдать всем людям с повышенным давлениям в летние месяцы, пишет издание
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Нередко гипертоники вынуждены для поддержания здоровья постоянно пить определенные медикаменты. Однако важно помнить: есть лекарства для снижения давления, которые могут спровоцировать потерю влаги и солей.
Если вы регулярно пьете таблетки от высокого давления, лучше обсудить с лечащим врачом: специалист сможет скорректировать дозировку, оценив все риски в летние месяцы.
Следите за питанием
Гипертоникам очень важно поддерживать сосуды эластичными и правильно питаться. Лучше избегать продуктов с большим количеством насыщенных жиров. Например:
Кожа курицы;
Сыр;
Йогурт;
Кокосовое масло;
Сливочное масло;
Сливки;
Мороженое.
А вот продукты с полезными жирами напротив, помогут поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы. Это, например:
Рыба;
Оливковое масло;
Рыба;
Свежие орехи.
Впрочем, и эти продукты нужно есть в умеренных количествах.
Еще людям с повышенным артериальным давлением рекомендуют налегать на фрукты, овощи, овес, цельнозерновые продукты.
Со спиртным стоит быть предельно осторожным — алкоголь может повысить давление сразу на несколько значений.
А вот кофе, вопреки распространенному мнению, повышает давление не всем людям. Например, он может вообще никак не влиять на давление тех, кто пьет этот напиток регулярно. Правда, в жару его все равно лучше не пить. Почему — узнай ЗДЕСЬ.
Ешьте меньше соли
Переизбыток соли вредит сердцу и сосудами — об этом знают многие. Однако большинство людей все же ест каждый день по 9-12 граммов этого продукта. При этом врачи рекомендуют есть не больше 3-4 грамма.
Если хоть немного уменьшить количество соли в меню, можно понизить артериальное давление на 5-6 миллиметров ртутного столба.
Вот несколько простых правил, которые помогут сократить потребление соли:
Избегайте готовых блюд и упакованных продуктов;
Читайте состав;
Старайтесь заменять соль с помощью приправ и специй.
Похудейте
Тучные люди очень страдают в жару. Чем больше человек весит, тем больше его сердцу приходится работать на износ для того, чтобы доставить кровь для всех частей увеличившегося тела.
Так что один из лучших способов понизить давление — привести фигуру в порядок. По словам эксперта, один сброшенный килограмм приведет к снижению давления примерно на один миллиметр.
Как понять, что вес влияет на ваше давление? По окружности талии: если у женщины она больше 89, а у мужчин — больше 102, то риск гипертонии возрастает.