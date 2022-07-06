Жаркая погода может быть тяжелым испытанием даже для вполне здоровых и молодых. Что уж говорить о пожилых людях с хроническими болезнями…

Многие знают о базовых правилах жизни в жару: нужно пить достаточно воды, носить легкую одежду, скорректировать свой рацион и по возможности отказаться от тяжелой пищи.

Однако не все знают, что у летнего зноя есть еще одно необычное свойство: в такую погоду некоторые медикаменты могут работать не так, как обычно. Это важно понимать тем, кто пьет лекарства на постоянной основе.