Жаркая погода может быть тяжелым испытанием даже для вполне здоровых и молодых. Что уж говорить о пожилых людях с хроническими болезнями…
Многие знают о базовых правилах жизни в жару: нужно пить достаточно воды, носить легкую одежду, скорректировать свой рацион и по возможности отказаться от тяжелой пищи.
Однако не все знают, что у летнего зноя есть еще одно необычное свойство: в такую погоду некоторые медикаменты могут работать не так, как обычно. Это важно понимать тем, кто пьет лекарства на постоянной основе.
Заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра «Коммунарка»
По словам кардиолога Анастасии Лебедевой, действие препаратов, которые человек вынужден принимать из-за болезней сердца и сосудов из-за жары может измениться. Поэтому прогулки, работу на даче, визиты к гостям или другие дела лучше планировать или на раннее утро, до 11 часов, или на вечер, после 17 часов.
Дело в том, пояснила врач в беседе с
Поэтому тем, кто страдает от болезней сердечно-сосудистой системы, следует почаще отдыхать в прохладных, хорошо проветриваемых помещениях. Если есть возможность, лучше вообще пореже выходить на улицу в период высокой активности солнца. А если вы поехали отдыхать на водоем, не купайтесь в слишком холодной воде — большая разница температур может спровоцировать спазм сосудов.
Еще одно неприятное свойство жары — в такую погоду гораздо чаще о себе дают знать побочные эффекты после приема лекарств. Однако если так происходит, не стоит самостоятельно менять дозировку препарата или отказываться от него совсем: сначала стоит посоветоваться с лечащим врачом.
Лебедева напоминает: жара в первую очередь вредит пожилым маломобильным людям. Если у вас есть такие родственники, обеспечьте им комфортные условия: пусть в комнате, где они проводят время, будет прохладно. Также стоит завесить окна — это поможет от попадания прямых солнечных лучей.
Кроме того, не забудьте напоминать родным о необходимости пить достаточно чистой воды. При цереброваскулярных болезнях человек нередко не испытывает заметной жажды даже при сильном недостатке жидкости в организме.
Кстати
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