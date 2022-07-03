Густеет кровь, образуются тромбы: как сердце и сосуды страдают из-за сбоев в работе кишечника

Проблемы пищеварения — достаточно часто возникают у людей любого возраста. Нерациональное питание, прием различных лекарств, вредные привычки отрицательно влияют на микрофлору кишечника. Метеоризм, вздутие, тяжесть в животе, запоры или диарея, тошнота — эти симптомы знакомы многим. Но помимо того, что они неприятны сами по себе, проблемы с пищеварением и нарушения микрофлоры кишки могут существенно вредить сосудам и сердцу.
Ученые не один год изучают связь изменений микробной флоры в толстой кишке и риск развития серьезных болезней. В отношении прогрессии атеросклероза сосудов научных исследований больше всего, но изучаются и другие аспекты. «Доктор Питер» и Ольга Бердникова, врач-терапевт, нефролог, разбирались в особенностях взаимодействия кишечника и сердечно-сосудистой системы.
До 5 килограммов бактерий
На данный момент, по мнению ученых, в кишечнике человека насчитывается от 3 до 5 кг бактерий, то есть микробиота (сообщество всех бактерий организма) — это отдельный орган, который функционирует в человеческом теле.
Состав бактерий закладывается в момент рождения. Именно поэтому очень важен тот факт, родился ли ребенок путем кесарева сечения или естественными родами, кормился ли он грудью или получил искусственное вскармливание. Ведь уже к первому году жизни — микробиом человека становится постоянным и соответствует микробиому взрослого человека. То, какие бактерии будут преобладать в первые месяцы жизни, во много определяет дальнейшее здоровье.
Бактерии меняются вместе с нами
С течением жизни состав бактерий человека сильно меняется, потому, что мы применяем антибиотики, потребляем не очень качественную еду, нервничаем, мало двигаемся и т.д. Это влияет на количество и состав микрофлоры.
Сейчас появляется все больше и больше исследований о том что, состав микробиоты кишечника — это не только иммунитет, но и влияние на такие заболевания как диабет, астма, атеросклероз. И соответственно, изменение в неправильную сторону состава кишечной флоры повышает риски сахарного диабета, инсульта и инфаркта.
Они влияют на метаболизм
Каким же образом, маленькие одноклеточные организмы могут влиять на развитие таких серьезных заболеваний у человека? Доказано, что в нашем кишечнике бактерии синтезируют короткоцепочеченые жирные кислоты. Это — лактат, бутират, пропионат. Через них реализуется очень много разных моментов. Так, например, короткоцепочеченые жирные кислоты снижают в печени активность нескольких ферментов. Это очень сильно влияет на синтез «плохих» фракций холестерина, либо протеинов низкой плотности. То есть добавление определенных короткоцепочеченых жирных кислот снижает риск атеросклероза за счет того, что уменьшает синтез в печени «плохого» холестерина.
Есть многочисленные исследования, подтверждающие, что некоторые штаммы бифидобактерий реально могут понизить «плохой» холестерин в крови при добавлении их в качестве пробиотиков. Одно из таких исследований было проведено в 2009-м году.
Пища и работа кишечника
В рационе современного человека очень много фастфуда и продуктов, содержащих консерванты. Все это приводит к нарушению микробиоценоза кишечника таким образом, что начинают преобладать штаммы бактерий, которые увеличивают образование ТМАО (триметиламин N-оксида) в крови. Ученые доказали, что увеличение в крови уровня ТМАО способствует трехкратному увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти от них, за счет того, что происходит рост атеросклеротической бляшки, повышается вязкость крови и формируется тромб. То есть, это прямая связь с инфарктами и инсультами.
Сейчас уже выделены бактерии, которые повышают ТМАО и резко увеличивают риск развития атеросклероза и связанной с ним ишемической болезни сердца.
Кишечник становится как решето
Еще одним опасным состоянием, которое связано с развитием дисбактериоза кишечника, считается повышение кишечной проницаемости. Это значит, что под влиянием плохих бактерий кишечник становится как сито, и бактериальные липополисахариды, а это токсичные вещества, проникают в кровь и оказывают крайне негативные воздействия на наш организм.
Повышение уровня липополисахаридов из-за дисбиоза кишечника приводит к метаболической эндотоксинемии — окислительному стрессу в организме. А это уже риски таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет, онкология и сердечно-сосудистая патология.
Что же мы можем с этим поделать?
Как остановить развитие патологической микрофлоры в кишечнике? Всё банально и просто! Это правильное питание. Самым лучшим рационом по сей день остается средиземноморская диета. Благодаря этому в кишечнике повышается уровень лактобактерий, которые синтезируют краткоцепочечные жирные кислоты. А как выше мы с вами обсудили, они являются защитниками против роста атеросклеротической бляшки.
Наука не стоит на месте и выделены отдельные штаммы бактерий, которые в виде пре- и пробиотиков, то есть таблеток с хорошими бактериями, также могут способствовать снижению риска атеросклероза. Но для того, чтобы населить кишечник хорошими бактериями, таблеток всегда мало. Их нужно сочетать с диетой. А здоровая микрофлора кишечника — это секрет долгой и счастливой жизни!