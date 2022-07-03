Густеет кровь, образуются тромбы: как сердце и сосуды страдают из-за сбоев в работе кишечника

Кишечник становится как решето

Еще одним опасным состоянием, которое связано с развитием дисбактериоза кишечника, считается повышение кишечной проницаемости. Это значит, что под влиянием плохих бактерий кишечник становится как сито, и бактериальные липополисахариды, а это токсичные вещества, проникают в кровь и оказывают крайне негативные воздействия на наш организм.

Повышение уровня липополисахаридов из-за дисбиоза кишечника приводит к метаболической эндотоксинемии — окислительному стрессу в организме. А это уже риски таких серьезных заболеваний, как сахарный диабет, онкология и сердечно-сосудистая патология.

Что же мы можем с этим поделать?

Как остановить развитие патологической микрофлоры в кишечнике? Всё банально и просто! Это правильное питание. Самым лучшим рационом по сей день остается средиземноморская диета. Благодаря этому в кишечнике повышается уровень лактобактерий, которые синтезируют краткоцепочечные жирные кислоты. А как выше мы с вами обсудили, они являются защитниками против роста атеросклеротической бляшки.

Наука не стоит на месте и выделены отдельные штаммы бактерий, которые в виде пре- и пробиотиков, то есть таблеток с хорошими бактериями, также могут способствовать снижению риска атеросклероза. Но для того, чтобы населить кишечник хорошими бактериями, таблеток всегда мало. Их нужно сочетать с диетой. А здоровая микрофлора кишечника — это секрет долгой и счастливой жизни!