Даже если очень хочется: гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть абрикосы

Внимание — аллергия

Если организм негативно реагирует на абрикосы при их употреблении, на коже появляется сыпь, жжение, зуд и другие признаки пищевой аллергии, стоит воздержаться от употребления этого вкусного продукта. У аллергика даже один небольшой плод может вызвать крайне неприятные проявления, вплоть до острых анафилактических реакций.

Но важно подчеркнуть и еще один момент — если вы аллергик, страдающий от поллиноза, аллергии на пыльцу растений, стоит проявить крайнюю осторожность. Существует высокий риск негативных реакций на абрикос, персик и другие косточковые.

Если кишечник раздражен

Абрикосы богаты соединениями, которые обозначают аббревиатурой FODMAP. Это целая группа веществ, которые при попадании в просвет кишки могут вызвать брожение и раздражают стенки. Для обычных людей это может быть даже полезно, поскольку этот эффект помогает стимулировать перистальтику и размягчает стул, ускоряет опорожнение кишечника.

Но для людей с синдромом раздраженной кишки все иначе. Даже небольшая порция спелых фруктов может вызвать обострение с набором крайне неприятных проявлений — вздутием, спазмами и схваткообразной болью, сильной диареей. В этом случае от абрикосов в любом виде стоит отказаться.