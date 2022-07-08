Даже если очень хочется: гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя есть абрикосы

Абрикосы хороши в свежем виде, в разгар летнего сезона, когда они созревают в южных регионах нашей страны и привозятся из соседних стран. Но эти плоды не теряют своей пользы и при их переработке — абрикосовый сок, курага или урюк сохраняют массу полезных свойств плода. Эти фрукты обладают уникальным, узнаваемым вкусом и содержат в себе множество витаминов, минеральные компонентов, простые сахара и много клетчатки.
За счет своего состава они достаточно активно влияют на пищеварение, и именно поэтому употреблять их в большом количестве не стоит даже здоровым людям. Большая порция плодов может послабить стул. Если же речь идет о людях с определенными заболеваниями, нужно проявить осторожность, а иногда вообще отказаться от употребления этих сезонных плодов. «Доктор Питер» совместно с гастроэнтерологом Верой Самсоновой обсудили — кому стоит отказаться от абрикосов этим летом.
терапевт, гастроэнтеролог
Внимание — аллергия
Если организм негативно реагирует на абрикосы при их употреблении, на коже появляется сыпь, жжение, зуд и другие признаки пищевой аллергии, стоит воздержаться от употребления этого вкусного продукта. У аллергика даже один небольшой плод может вызвать крайне неприятные проявления, вплоть до острых анафилактических реакций.
Но важно подчеркнуть и еще один момент — если вы аллергик, страдающий от поллиноза, аллергии на пыльцу растений, стоит проявить крайнюю осторожность. Существует высокий риск негативных реакций на абрикос, персик и другие косточковые.
Если кишечник раздражен
Абрикосы богаты соединениями, которые обозначают аббревиатурой FODMAP. Это целая группа веществ, которые при попадании в просвет кишки могут вызвать брожение и раздражают стенки. Для обычных людей это может быть даже полезно, поскольку этот эффект помогает стимулировать перистальтику и размягчает стул, ускоряет опорожнение кишечника.
Но для людей с синдромом раздраженной кишки все иначе. Даже небольшая порция спелых фруктов может вызвать обострение с набором крайне неприятных проявлений — вздутием, спазмами и схваткообразной болью, сильной диареей. В этом случае от абрикосов в любом виде стоит отказаться.
В период восстановления после кишечной инфекции
Аналогично предыдущему, из-за своих эффектов в отношении пищеварения абрикосы не стоит употреблять, если вы восстанавливаетесь после кишечных инфекций. Кишечник раздражен, воспален и прием слабящих продуктов усилит понос и может спровоцировать сильную боль в животе с метеоризмом. Между болезнью и расширением диеты за счет разнообразных фруктов, включая абрикосы, должно пройти не менее 2-3 недель.
Если гастрит или язва
Крайнюю осторожность нужно проявлять тем людям, которые страдают от гастрита или язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с повышенной кислотностью. В плодах содержатся активные фруктовые кислоты — лимонная и винная, которые могут стимулировать выделение желудочного сока, провоцируя обострение заболеваний. Особенно это актуально при употреблении абрикосов натощак. Допустимо есть не более 1-2 штук и только после основного приема пищи, тщательно отслеживая реакции пищеварения.
При сниженной активности щитовидной железы
Есть данные о том, что стоит отказаться от употребления абрикосов, особенно в больших количествах, при нарушении функции щитовидной железы — гипотиреозе (когда количество выделяемых гормонов резко снижено). Ученые и врачи связывают данный факт с развитием трудностей в ходе усвоения и переработки, метаболизма больших объемов бета-каротина.
При сахарном диабете
В плода много простых сахаров — фруктозы и глюкозы, поэтому с особой осторожностью нужно относиться к их приему людьми, страдающими от сахарного диабета как первого, так и второго типа. Употребление абрикосов может спровоцировать резкие скачки сахара, особенно натощак, что может ухудшать общее состояние. Аналогично и с курагой, урюком, в них сахаров еще больше, поэтому ограничения еще жестче. Кроме того, абрикосы калорийны и в большом количестве их не стоит употреблять тем диабетикам, которые следят за весом или снижают массу тела. Максимум — одна-две штуки в сутки полакомиться сезонным продуктом.
Если проблемы с почками
В абрикосах достаточно высокое содержание калия, они относятся к лидерам по его уровню. Поэтому при наличии серьезных проблем с почками, включая недостаточность почек, от употребления большого количества абрикосов стоит воздержаться. Допустимо не более двух штук в сутки, предварительно очистив их от кожицы.