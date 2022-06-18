Одно яблоко среднего размера в день снижает уровень сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Индии. Они провели исследование, результаты которого опубликованы в журнале International Journal of Pharma and Bio Sciences.

В исследовании принимали участие пациенты, которым диагностировали диабет 2 типа. Их разделили на 2 группы. В одной были люди, которые каждый день на протяжении всего эксперимента съедали по яблоку среднего размера. Пациенты в другой группе питались, как обычно.

Перед тем, как начать эксперимент, ученые измерили его участникам сахар, разумеется натощак. В следующий раз анализ взяли спустя 4 недели. И результаты тех, кто ел яблоки, порадовали: у них, вне зависимости от возраста и пола, уровень сахара в крови оказался ниже.