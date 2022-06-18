Одно яблоко среднего размера в день снижает уровень сахара в крови. К такому выводу пришли ученые из Индии. Они провели исследование, результаты которого
В исследовании принимали участие пациенты, которым диагностировали диабет 2 типа. Их разделили на 2 группы. В одной были люди, которые каждый день на протяжении всего эксперимента съедали по яблоку среднего размера. Пациенты в другой группе питались, как обычно.
Перед тем, как начать эксперимент, ученые измерили его участникам сахар, разумеется натощак. В следующий раз анализ взяли спустя 4 недели. И результаты тех, кто ел яблоки, порадовали: у них, вне зависимости от возраста и пола, уровень сахара в крови оказался ниже.
Пока что исследователи не готовы объяснить, почему именно яблоки дают такой эффект, но полагают, что это связано с их низким гликемическим индексом — показателем влияния углеводов на изменение уровня глюкозы в крови. Теперь ученые предлагают включать яблоки в обязательный рацион диабетиков наряду с лекарственными препаратами.
Кстати, в том же исследовании ученые напомнили, что яблоки полезны не только для диабетиков. Доказано, что они оказывают противораковое действие и замедляют рост опухолевых клеток. 1-2 яблока в день снижают риск рака легких и прямой кишки.
Кроме того, еще, если съедать по яблоку в день, у вас вполне может снизиться холестерин, кости станут крепче, как и память. Но есть люди, кому такое количество фруктов повредит — об этом «Доктору Питеру» рассказывала диетолог.