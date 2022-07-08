7 неочевидных признаков, что у вас аллергия на алкоголь

Самыми аллергенными напитками считаются вина, причем красные сорта более опасны, чем белые. На третьем месте стоит пиво, за ним следуют виски и бренди. Самым гипоаллергенным напитком можно считать хорошую качественную водку. Но важно подчеркнуть, не всегда покраснение кожи на лице и теле с легким жжением — это именно аллергия на алкоголь, это могут быть так называемые псевдоаллергические или даже вегетативные реакции.
Эти различия важны для того, чтобы определить тактику лечения. В случае истинной аллергии от алкоголя нужно отказаться не только потому, что он вредит печени и всему телу, но и потому, что может угрожать опасной для жизни анафилаксией. Подробности развития аллергии на алкоголь «Доктор Питер» обсудил с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Истинная аллергия — крайняя редкость
Настоящая аллергия именно на этиловый спирт — крайне редкое состояние. Это связано с тем, что в ходе метаболизма организм за сутки выделяет около 0,19 ‰ спирта, и поэтому организм, точнее его иммунная система, не должна реагировать на соединение, которое включено в метаболические цепи.
Поэтому если и возникает истинная аллергия, то обычно на различные химические и биологические примеси, но не на сам этанол. Но если такое случается, после первого употребления напитка реакции обычно не возникает, но вот повторный контакт может стать угрозой для жизни — может возникать анафилактический шок, поскольку этиловый спирт быстро всасывается в кровь и разносится по всему телу.
Псевдоаллергия — зависит от дозы и напитка
При истинной аллергии иммунная система выделяет антитела на аллерген, и когда происходит соединение аллергена с антителом и образуется единый комплекс, он и запускает каскад опасных реакций. При псевдоалергии реакции запускает само вещество, в нашем случае — алкогольный напиток. Он возбуждает тучные клетки, которые выделяют гистамин — вещество, которое и дает все неприятные проявления аллергии.
Вещества, которые так «злят» иммунную систему и стимулируют выделение гистамина врачи называют гистамино-либераторами. Чем их будет больше, тем хуже будет ситуация — то есть реакции зависят от дозы. И это второе отличие от истинной аллергии. При настоящих аллергических реакциях достаточно и капли алкоголя, при псевдоаллергии — стопочка реакции может и не дать, а вот повышение дозы закономерно усиливает неприятности.
Почему возникают такие реакции
Среди ключевых факторов, которые могут стимулировать негативные реакции иммунной системы на алкоголь, можно выделить следующее:
Наличие в напитках различных компонентов, которые чужеродны для организма и сильно его раздражают — это ароматизаторы, красители, белковые примеси, сивушные масла, полифенолы и т.д..
Низкое качество самого продукта.
Недостаточная очистка напитка от различных примесей и побочных компонентов.
Прием слишком большого количества алкогольных напитков за один раз.
Помимо этого, псевдоаллергия может возникать у тех людей, кто в течение длительного периода принимали алкоголь в достаточно высоких дозах. Это связывают с тем фактом, что слизистая оболочка в желудке кишечнике постепенно повреждается, поэтому аллергены поникают в кровь в больших объемах.
Проверка симптомов — как определить реакции
Чтобы определить реакции на алкоголь после приема различных напитков, нужно внимательно оценить некоторые признаки, которые могут возникать. Это:
Резкое покраснение кожи на груди и шее, пятна на лице.
Появление легкого головокружения.
Высыпания на коже в виде мелких пятен, которые могут чесаться, зудеть или ощущается жжение.
Отек в области носа, глотки, языка.
Разные по степени тяжести отеки рук, ног, лица — особенно часто они возникают при употреблении красных вин.
Сильные спазмы, приступ тошноты, понос, боль в животе, которые возникают от приема алкоголя.
В крайне редких случаях, если речь идет об истинной аллергии на компоненты алкоголя, возможно развитие анафилактического шока или отека Квинке.
Что делать, если возникли реакции на алкоголь
Первое — это полностью прекратить принимать новые порции любого алкогольного напитка (и тех, которыми запивался алкоголь). Второе, нужно немедленно принять любой антигистаминный препарат, который есть дома или в гостях, с собой. Конечно, сочетание этих препаратов с алкоголем нежелательно, но в данной ситуации оправдано. Помните, алкоголь и антигистамины могут вызвать сильную сонливость.
Дополните лечение большим количество чистой питьевой воды, чтобы быстрее вывести алкоголь с почками. Примите любой сорбент, который есть в доступности (Смекта, Полисорб, Энтеросгель). Можно дополнить эти действия витаминами группы В, если они есть дома. И конечно, обязательно нужно по мере улучшения состояния обратиться к врачу.