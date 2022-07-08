7 неочевидных признаков, что у вас аллергия на алкоголь
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Самыми аллергенными напитками считаются вина, причем красные сорта более опасны, чем белые. На третьем месте стоит пиво, за ним следуют виски и бренди. Самым гипоаллергенным напитком можно считать хорошую качественную водку. Но важно подчеркнуть, не всегда покраснение кожи на лице и теле с легким жжением — это именно аллергия на алкоголь, это могут быть так называемые псевдоаллергические или даже вегетативные реакции.

Эти различия важны для того, чтобы определить тактику лечения. В случае истинной аллергии от алкоголя нужно отказаться не только потому, что он вредит печени и всему телу, но и потому, что может угрожать опасной для жизни анафилаксией. Подробности развития аллергии на алкоголь «Доктор Питер» обсудил с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.

Елена Парецкая
Елена Парецкая
патофизиология, педиатрия

педиатр, патофизиолог, иммунолог

Истинная аллергия — крайняя редкость

Настоящая аллергия именно на этиловый спирт — крайне редкое состояние. Это связано с тем, что в ходе метаболизма организм за сутки выделяет около 0,19 ‰ спирта, и поэтому организм, точнее его иммунная система, не должна реагировать на соединение, которое включено в метаболические цепи.

Поэтому если и возникает истинная аллергия, то обычно на различные химические и биологические примеси, но не на сам этанол. Но если такое случается, после первого употребления напитка реакции обычно не возникает, но вот повторный контакт может стать угрозой для жизни — может возникать анафилактический шок, поскольку этиловый спирт быстро всасывается в кровь и разносится по всему телу.

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Псевдоаллергия — зависит от дозы и напитка

При истинной аллергии иммунная система выделяет антитела на аллерген, и когда происходит соединение аллергена с антителом и образуется единый комплекс, он и запускает каскад опасных реакций. При псевдоалергии реакции запускает само вещество, в нашем случае — алкогольный напиток. Он возбуждает тучные клетки, которые выделяют гистамин — вещество, которое и дает все неприятные проявления аллергии.

Вещества, которые так «злят» иммунную систему и стимулируют выделение гистамина врачи называют гистамино-либераторами. Чем их будет больше, тем хуже будет ситуация — то есть реакции зависят от дозы. И это второе отличие от истинной аллергии. При настоящих аллергических реакциях достаточно и капли алкоголя, при псевдоаллергии — стопочка реакции может и не дать, а вот повышение дозы закономерно усиливает неприятности.

Почему возникают такие реакции

Среди ключевых факторов, которые могут стимулировать негативные реакции иммунной системы на алкоголь, можно выделить следующее:

  • Наличие в напитках различных компонентов, которые чужеродны для организма и сильно его раздражают — это ароматизаторы, красители, белковые примеси, сивушные масла, полифенолы и т.д..

  • Низкое качество самого продукта.

  • Недостаточная очистка напитка от различных примесей и побочных компонентов.

  • Прием слишком большого количества алкогольных напитков за один раз.

Помимо этого, псевдоаллергия может возникать у тех людей, кто в течение длительного периода принимали алкоголь в достаточно высоких дозах. Это связывают с тем фактом, что слизистая оболочка в желудке  кишечнике постепенно повреждается, поэтому аллергены поникают в кровь в больших объемах.

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Проверка симптомов — как определить реакции

Чтобы определить реакции на алкоголь после приема различных напитков, нужно внимательно оценить некоторые признаки, которые могут возникать. Это:

  1. Резкое покраснение кожи на груди и шее, пятна на лице.

  2. Появление легкого головокружения.

  3. Высыпания на коже в виде мелких пятен, которые могут чесаться, зудеть или ощущается жжение.

  4. Отек в области носа, глотки, языка.

  5. Разные по степени тяжести отеки рук, ног, лица — особенно часто они возникают при употреблении красных вин.

  6. Сильные спазмы, приступ тошноты, понос, боль в животе, которые возникают от приема алкоголя.

  7. В крайне редких случаях, если речь идет об истинной аллергии на компоненты алкоголя, возможно развитие анафилактического шока или отека Квинке.

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Что делать, если возникли реакции на алкоголь

Первое — это полностью прекратить принимать новые порции любого алкогольного напитка (и тех, которыми запивался алкоголь). Второе, нужно немедленно принять любой антигистаминный препарат, который есть дома или в гостях, с собой. Конечно, сочетание этих препаратов с алкоголем нежелательно, но в данной ситуации оправдано. Помните, алкоголь и антигистамины могут вызвать сильную сонливость.

Дополните лечение большим количество чистой питьевой воды, чтобы быстрее вывести алкоголь с почками. Примите любой сорбент, который есть в доступности (Смекта, Полисорб, Энтеросгель). Можно дополнить эти действия витаминами группы В, если они есть дома. И конечно, обязательно нужно по мере улучшения состояния обратиться к врачу.

Алена Парецкая