7 неочевидных признаков, что у вас аллергия на алкоголь

Самыми аллергенными напитками считаются вина, причем красные сорта более опасны, чем белые. На третьем месте стоит пиво, за ним следуют виски и бренди. Самым гипоаллергенным напитком можно считать хорошую качественную водку. Но важно подчеркнуть, не всегда покраснение кожи на лице и теле с легким жжением — это именно аллергия на алкоголь, это могут быть так называемые псевдоаллергические или даже вегетативные реакции.

Эти различия важны для того, чтобы определить тактику лечения. В случае истинной аллергии от алкоголя нужно отказаться не только потому, что он вредит печени и всему телу, но и потому, что может угрожать опасной для жизни анафилаксией. Подробности развития аллергии на алкоголь «Доктор Питер» обсудил с патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой.