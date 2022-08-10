Белокочанная капуста известна людям с древних времен. Ее употребляли еще в древнем Риме, Греции и Египте. Первые упоминания в летописях в нашей стране датируются 1076 годом, уже тогда люди знали, что этот полезный овощ можно есть в разных видах и подолгу хранить.
Наша страна считается второй родиной овоща, именно россиян считают истинными мастерами в выращивании разных сортов белокочанной капусты. Но насколько она полезна и можно ли ее есть каждый день, кому стоит отказаться от свежего овоща или любых блюд с капустой «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Вера Самсонова.
терапевт, гастроэнтеролог
Кому капуста навредит?
Прежде всего, стоит помнить: капуста — это овощ, который богат грубой растительной клетчаткой. Она «работает» наподобие щетки для кишечника, активно стимулирует перистальтику и ускоряет выведение отработанных отходов. В свежем виде капуста наиболее активно влияет на пищеварение, в отварном, тушеном виде — не так активно, но все равно может навредить при наличии определенных болезней и проблем со здоровьем.
Кроме того, блюда с капустой провоцируют метеоризм и колики, особенно у детей. Поэтому свежую капусту рекомендуют давать детям только после 1,5-2 лет, супы с отварной капустой — после года.
Стоит отказаться от салатов и других блюд со свежим овощем, если у вас:
Гастрит с повышенной кислотностью: сок свежей и даже отварной капусты стимулирует выделение желудочной кислоты.
Энтерит, поскольку грубая клетчатка только усилит воспалительный процесс и ухудшит состояние.
Колит, по аналогичным причинам — капуста будет раздражать кишечник, стимулируя вздутие и болезненные ощущения.
Диарея, синдром раздраженного кишечника и метеоризм.
Также стоит отказаться от капусты в остром периоде инфаркта миокарда.
Еще одно противопоказание к употреблению блюд со свежей белокочанной капустой — индивидуальная непереносимость продукта, резкие негативные симптомы со стороны пищеварения. Всем остальным людям вполне можно употреблять свежую капусту ежедневно в салатах или различных блюдах.
А что будет, если есть свежую капусту каждый день?
Вы похудеете
Свежий продукт обладает крайне низкой калорийностью — всего 28 ккал на 100 граммов. Овощ содержит очень мало сахаров, а за счет большого количества клетчатки хорошо может утолить голод. Поэтому салаты с капустой полезны тем, кто следит за фигурой и снижает вес.
Квашеная капуста еще менее калорийная — около 20 ккал на 100 граммов, кроме того, она содержит пробиотики, полезные микробы для регуляции работы кишечника. Салаты с этим овощем полезны для людей с нарушениями пищеварения. Отличные сочетания для салатов — это капуста и морковь, заправленные растительным маслом или нежирным йогуртом (но не майонезом или жирной сметаной).
Вы прокачаете уровень железа
Сама капуста содержит немного железа, но в ней достаточно много аскорбиновой кислоты — вещества, которое усиливает всасывание пищевого железа в кишечнике. Поэтому салат из свежей капусты станет отличным дополнением к шашлыку или блюдам из мяса. Железо будет активнее усваиваться за счет удачного сочетания с аскорбиновой кислотой.
Вы улучшите здоровье груди
Хотя миф о том, что употребление капусты стимулирует рост груди, уже давно развенчан, полностью сбрасывать со счетов этот полезный овощ не стоит. В составе белокочанной и других видов капусты содержится достаточно высокое количество индол-3-карабиола, негормонального биологически активного соединения, которое помогает корректировать гиперпластические процессы (разрастание тканей) в груди и матке.
Оно же помогает сбалансировать уровень гормонов в организме женщин, предотвращая таким образом мастопатию и узловые образования в груди, защищая ее клетки от раковых трансформаций. Употребление капусты не вызовет рост груди, но помочь в защите от опухолей — вполне может.
Чем еще поможет капуста при ежедневном употреблении
Верхние, более зеленые листья капусты содержат много фолиевой кислоты, которая очень полезна для репродуктивного здоровья и кроветворения.
За счет большого количества калия она помогает бороться с отеками, стимулируя выведение натрия и воды почками.
Тартоновая кислота в свежей капусте обладает противосклеротическим действием, предупреждает отложение холестерина на стенках сосудов.
Капустный сок стимулирует секрецию пищеварительных желез и помогает при гипоацидном гастрите и плохом аппетите.
За счет высокого содержания холина капуста помогает нормализовать жировой обмен.
Капуста содержит фитонциды, которые подавляют рост стафилококков, туберкулезных палочек и стимулирует общий противоинфекционный иммунитет.