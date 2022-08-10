Кому капуста навредит?

Прежде всего, стоит помнить: капуста — это овощ, который богат грубой растительной клетчаткой. Она «работает» наподобие щетки для кишечника, активно стимулирует перистальтику и ускоряет выведение отработанных отходов. В свежем виде капуста наиболее активно влияет на пищеварение, в отварном, тушеном виде — не так активно, но все равно может навредить при наличии определенных болезней и проблем со здоровьем.

Кроме того, блюда с капустой провоцируют метеоризм и колики, особенно у детей. Поэтому свежую капусту рекомендуют давать детям только после 1,5-2 лет, супы с отварной капустой — после года.

Стоит отказаться от салатов и других блюд со свежим овощем, если у вас:

Гастрит с повышенной кислотностью: сок свежей и даже отварной капусты стимулирует выделение желудочной кислоты. Энтерит, поскольку грубая клетчатка только усилит воспалительный процесс и ухудшит состояние. Колит, по аналогичным причинам — капуста будет раздражать кишечник, стимулируя вздутие и болезненные ощущения. Диарея, синдром раздраженного кишечника и метеоризм. Также стоит отказаться от капусты в остром периоде инфаркта миокарда.

Еще одно противопоказание к употреблению блюд со свежей белокочанной капустой — индивидуальная непереносимость продукта, резкие негативные симптомы со стороны пищеварения. Всем остальным людям вполне можно употреблять свежую капусту ежедневно в салатах или различных блюдах.