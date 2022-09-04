Психолог уверена — иногда похудеть не получается из-за негативных эмоций, которые мы испытываем регулярно. На самом деле, на объемы тела влияют наши чувства и переживаемые стрессы
Как легко можно избавиться от лишних килограммов, выполняя несложные дыхательные упражнения, объясняет эксперт.
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4 причины, почему растет живот
- Чаще всего лишний вес связан с психологическими причинами, — уверена психолог Елена Чехова. — Именно поэтому диеты, массажи и порой даже спорт здесь могут быть просто бессильны. Например, появление объемного животика может быть связано с этими 4 причинами:
Ощущение базовой безопасности
Живот — это место, где живет наш страх за жизнь. Это самая незащищенная и чувствительная часть тела. Мозг защищен черепной коробкой, сердце — грудной клеткой, а органы брюшной полости оказываются крайне уязвимыми. В минуту опасности человек инстинктивно хватается за живот, прикрывая его руками, либо сворачивается, подсознательно защищая жизненно важные органы. Когда мы систематически ощущаем себя небезопасно, живот начинает обрастать «броней».
Ощущение личных границ
На любое вторжение первыми реагируют органы ЖКТ. Не зря кишечник называют «вторым мозгом». Пока головой мы еще не осознали, что происходит, живот уже среагировал. Состояние постоянной обороны приводит к естественному желанию защититься, выстроить дополнительное «ограждение», и чем оно больше, тем безопаснее. И снова, «привет, жир!».
Женственность и сексуальность
Красивый женский животик, а именно талия — это одна из самых притягательных для мужчин частей тела. Но, если по каким-либо причинам женщине страшно привлекать к себе внимание представителей противоположного пола, то эта зона также обрастает защитой, скрывая сексуальность под слоем жира.
Потребность в любви
Живот — это место, где живет наш внутренний ребенок, ранимый и незащищенный. Основные потребности его — любовь, теплота, забота. Если мы не получаем подобной подпитки в полном объеме, мы начинаем «восполнять» ее самостоятельно, «окутывая» своего внутреннего ребенка, словно заключая в мягкие объятия.
- Если вы осознали, что причины лишнего веса связаны с психологическими факторами, то и решать их нужно через психологию, — считает эксперт. — Есть направление в психотерапии, которое выявляет четкую связь между эмоциональными переживаниями и проявлениями в теле.
Длительное сдерживание негативных эмоций приводит к психосоматическому напряжению в теле, появлению мышечного блока или «панциря». И, как итог, нарушает кровообращение, вызывает отеки, накопление жировой ткани.
Упражнения от упрямого жира на животе
Как избавиться от брюшного блока? Конечно же, с помощью дыхания, считает эксперт.
- Дыхательные практики можно применять ежедневно. Они не занимают много времени и не требуют специальной подготовки. Эти упражнения при осознанном и постоянном выполнении дадут мощный терапевтический эффект. Психологическое состояние улучшится, а ненавистные килограммы неизбежно начнут таять, — уверена Елена Чехова.
«Арка Лоуэна»
Встаньте устойчиво, ноги на ширине 40-45 см. Колени «мягкие», немного согнуты. Стопы параллельны друг другу, пятки плотно прижаты к полу.
Поставьте кулаки на зону низа поясницы и подтолкните таз вперед. Голова смотрит прямо (назад не запрокидываете, вниз не опускаете). Дышите глубоко ртом, со звуком.
- В ходе упражнения вы почувствуете напряжение в тех местах, где есть мышечные блоки. Со временем они «распустятся». При правильном выполнении практики, вы ощутите тепло в теле, почувствуете, как эмоции прорываются наружу. Не в коем случае не сдерживайте их, обязательно проживайте. Начинать советую с 1 минуты, постепенно увеличивая время вплоть до получаса, — объясняет психолог.
«Выбиваем страх»
Сделайте глубокий вдох, а затем на выдохе произносите долгий звук «с», пока не кончится воздух. Повторите несколько раз.
То же самое повторите со звуком «ж».
В третьей части выполняйте резкий выдох со звуком «хей».
- Представьте, что вы отбрасываете звук своим дыханием из зоны солнечного сплетения словно шарик от пинг-понга. Повторите несколько раз, — говорит психолог. — И в заключение создайте вибрацию легким простукиванием ладонями в зоне живота. Дыхание — глубокое через рот, каждый выдох сопровождается звуком «а». Мысленно представьте, как вы выбиваете из себя страх и другие негативные эмоции.
«Снимаем зажим»
Лягте на спину. Обе руки положите на живот чуть выше пупка. Дышите глубоко и равномерно через рот.
Затем на вдохе начинайте давать достаточно сильное сопротивление, надавливая руками на живот, на выдохе давление убирайте.
- В первое время данная техника может даваться тяжело, но постепенно мышечный зажим будет ослабевать, и зона живота расслабится, — говорит психолог.