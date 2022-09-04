Не помогут ни спорт, ни диеты: психолог назвала 4 причины, почему копится жир на животе и боках

Иногда мы недоумеваем, почему не получается похудеть, даже если сидим на диете и занимаемся спортом? Оказывается, есть и психологические причины, из-за которых, например, незаметно растет живот. О них рассказала эксперт.