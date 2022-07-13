Сами того не замечая, мы часто сжимаем челюсти или приподнимаем плечи, сутулимся. А потом жалуемся на боль и лечимся от разнообразных хворей. Может, проще заранее поймать зажим и вовремя услышать подсказку тела?
Врачи объясняют, как работают против нас и нашего здоровья бессознательные телесные блоки и предлагают простые практики — как можно вовремя их распознать.
врач-невролог, специалист по комплексному восстановлению памяти и телесной психотерапииt.me/doc_memory
Застрявшие эмоции
- С возрастом многие из нас все меньше обращают внимание на тело и перестают слышать его сигналы, тем самым подготавливая почву для синдрома офисного работника, эмоционального выгорания, болезней и болевых синдромов, — говорит врач-невролог Анна Науменко. — Имеет значение и то, как мы умеем управлять нашим вниманием, и своего рода защиты от проживания того, что проживать не хочется, например, боль, и то, как мы организовали свою жизнь…
С возрастом в теле накапливаются участки напряжения как результат защит, ограничений, непрожитой боли, «застрявших» эмоций.
При этом, отмечает эксперт, мы не можем говорить о теле и внимании к нему в отрыве от эмоций, которые там зарождаются и проживаются — в том числе в виде импульса, приводящего в движение определенные мышцы, и застревают, если импульсу не дали место.
Как проявляются зажимы и телесные блоки
Скрип зубами
- Злость, которая может быть «не вышедшей или запертой» в разных мышцах, часто сдерживается в области челюсти, — объясняет невролог. — Если злость не осознать и не выразить, она может принимать активное участие в формировании так называемого челюстного блока за счет напряжения окружающих мышц, что, в последующем, может вносить свой вклад в боль, дисфункцию височно-нижне-челюстного сустава, бруксизм и т.д.
Боль в шее…
- Она часто выявляется у пациентов с тревогой (создаётся ощущение «втягивания головы в плечи»), — уточняет эксперт.
… и спине
- Она бывает связана с нарушением баланса «думать — делать», отсутствием опыта поддержки, когда она так необходима, при проблемах в отношениях, но и, безусловно, может в своем основании иметь какую-то другую причину, — говорит Анна Науменко.
врач-невролог, остеопат
Плохая осанка
— Страх и неуверенность часто заставляют нас бессознательно поднимать плечи и опускать подбородок, — считает и врач-невролог остеопат Жан Шоломицкий. — Это такой защитный рефлекс, который призван обезопасить шею, а прежде всего — горло и сонную артерию. Но если он будет включаться регулярно на какой-то стресс, то поднятые плечи и опущенная голова приведут к нарушению осанки и боли в шее и голове.
Психолог, энергопрактик
- Согласно телесно-ориентированной психотерапии, каждая часть нашего тела имеет отражение в сознании — психологическую символику, — комментирует и психолог Елена Игнат. — Например,
сутулость говорит об эмоциональной перегрузке, о неуверенности, о непосильной ноше (слишком много дел и забот),
поднятые плечи свидетельствуют о том, что человек часто беспокоится и не знает ответа на вопросы жизни — именно поэтому человек во время дискуссий, когда не знает, что ответить, поднимает плечи вверх,
сжатая челюсть — подавленный гнев, невысказанные обиды.
Почему люди не слышат подсказки тела
- Глубокая чувствительность — мышечно-суставная, чувствительность вибрации и давления — формируется еще во время беременности и родов, прохождения по родовым путям. В это время у ребенка создается схема тела (схема Пенфилда). Эта схема позволяет нам чувствовать свои границы, свое тело, также воспринимать сигналы от него, если что-то идет не так, — считает невролог Жан Шоломицкий.
- К сожалению, еще с детства большинство людей учат игнорировать сигналы тела. Им говорят: «Не плачь, терпи!», или просто игнорируют из-за загруза сознания другими сигналами, — считает нейрофизиолог Юрий Корюкалов. — Вы не думали, что когда ребенок ест, то ему важно воспринимать вкус, аромат, текстуру пищи?
А на практике многие родители ставят перед малышом планшет и так тормозят развитие нужной чувствительности, внимание к основному процессу — в данном случае, к питанию.
Как вовремя услышать сигналы тела
- Для того, чтобы научиться распознавать телесные сигналы, самое простое, что можно сделать — это начать замечать свое тело, — объясняет врач-невролог Анна Науменко. — То есть важно перевести фокус внимания из головы с ее обилием мыслей, анализом, поиском вариантов решения текущих проблем, на тело — как я им пользуюсь в той или иной ситуации, как я ставлю свои стопы при ходьбе, чувствую ли я свободу в своем теле или скованность, и где именно, а может быть ощущаю как все больше нахожусь под «гнетом текущих проблем» или обилием подавленных эмоций. Попробуйте уделить этому достаточно времени на ежедневной основе — и тело вас отблагодарит.
Практика «Сканирование»
Займите удобное положение (можете при этом закрыть глаза). Исследуйте своё тело от макушки до кончиков пальцев ног на предмет участков повышенного напряжения или излишнего расслабления;
фокусно попробуйте дополнительно расслабить излишне напряженные мышцы, после чего оцените, как изменилось дыхание и ваше состояние.
- Возможно, вы почувствуете уменьшение беспокойства или увеличение энергии, которая высвободилась в связи с тем, что расслабились мышцы — ведь они расходовали слишком много энергии для поддержания неестественного состояния, — объясняет Анна Науменко. — Может углубиться вдох, или даже обнаружатся какие-то зарождающиеся или не нашедшие выхода эмоции в теле… По мере тренировки навыка сканирования тела вы научитесь распознавать сигналы, которые предшествуют, например, боли, или сопровождают какое-то другое состояние — то есть будете работать на предупреждение.
Практика «Размещение внутреннего внимания»
Сядьте ровно, ноги должны опираться на пол, руки спокойно лежать. Ни руки, ни ноги не должны быть перекрещены.
Далее на 10-20 секунд сосредоточьтесь на том, что сейчас чувствует ваша правая стопа, затем левая, потом голени — поочередно, затем — колени, паховая область, живот, кисти, локти, плечи, шея, голова, области солнечного сплетения, другие органы тела.
- Эта практика хороша в том числе и для тех людей, кто никогда не медитировал, потому что расфокусировка внимания позволяет добиться тишины ума, — рассказывает о полезной практике, помогающей научиться слышать сигналы тела, Жан Шоломицкий. — При регулярном сканировании человек учится «считывать» все напряжение — проблемы, которые скапливаются у него в теле.
Практика «Триединый мозг»
Последовательно проговаривайте вслух ответы на вопросы:
Что я ощущаю в теле?
Что я чувствую, какую эмоцию?
Что я думаю по этому поводу?
- Эта практика позволит расширить карту телесных ощущений и разовьет эмоциональный интеллект, — советует и психолог Елена Игнат.