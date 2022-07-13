Сами того не замечая, мы часто сжимаем челюсти или приподнимаем плечи, сутулимся. А потом жалуемся на боль и лечимся от разнообразных хворей. Может, проще заранее поймать зажим и вовремя услышать подсказку тела?

Врачи объясняют, как работают против нас и нашего здоровья бессознательные телесные блоки и предлагают простые практики — как можно вовремя их распознать.