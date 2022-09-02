Несмотря на то, что все мы прекрасно понимаем, кто такой абьюзер — об этом часто говорят и в соцсетях, пишут книги, рассказывают в Интернете, жертвой таких нездоровых отношений может стать любой человек и в любой момент.
Многие даже не подозревают, что абьюз — это далеко не только физическое насилие, но и психологическое, экономическое и даже сексуальное. Причем, абьюзер может использовать не только прямые формы давления, но и завуалированные.
Давайте разберемся, как может проявляться абьюз, и что делать, если в одном из описаний нездоровых взаимоотношений вы узнаете свои.
Психолог, эксперт в области работы со стрессом
Желанная жертва — яркая личность
- Чаще всего жертвами абьюза становятся женщины, — считает психолог Оксана Васильева. — Ведь именно им отведена роль всем помогать — детям, родителям, ближним. При этом абьюзерам нравятся изначально успешные, яркие личности. Им интересен сам процесс — подчинить, запугать и сломать человека, особенно на взлете карьеры.
Для насильника успех и сила — это как мед для пчелы. Он как вампир начинает вытягивать и забирать себе этот свет от жертвы.
- Ошибка успешных людей в том, что они считают, что смогут преодолеть абсолютно все, справиться со всем, отдавать больше, нежели получать. Этим и начинают пользоваться абьюзеры, — обращает внимание эксперт. — Ведь в самом начале они — «короли отношений», но постепенно раскрываются и начинают самоутверждаться за счет жертвы. И ощущают свое могущество, когда «разбирают» цельную здоровую личность.
практикующий клинический психолог
- Почему чаще жертвы абьюзера — женщины? Они, как правило, сами росли в семье с похожим сценарием (отец пил, избивал мать и т.д), либо росли без отца вообще, — говорит психолог Антонина Бирюкова. — Также в ловушку абьюзеров попадают люди с низкой самооценкой и высоким стремлением любой ценой завести семью. Жертва словно притягивает своего агрессора, подсознательно чувствует знакомые нотки в общении и поведении — и попадает в ловушку. Человеку с адекватной самооценкой и стабильной психикой попросту не подойдут такие отношения, после первых тревожных звоночков он их разорвет.
семейный психолог, гипнотерапевт
Кто чаще становится жертвой абьюза
У кого есть предпосылки для пошатнувшейся самооценки. Именно ее абьюзер занижает в первую очередь.
Тот, кто хочет избежать одиночества.
У кого много ограничивающих убеждений относительно себя, например: «Я недостойна нормального мужчины, нормальных отношений».
Виды абьюза
Психологический
- Он выражается в различного рода манипуляциях, — говорит психолог Антонина Бирюкова. — К примеру, манипуляция чувством вины, когда насильник убеждает, что жертва сама виновата во всех разногласиях и ссорах. Также очень часто абьюзивные отношения сопровождаются эмоциональными качелями. То есть сегодня он клянется в любви и обожает, дарит цветы и подарки, а завтра он оскорбляет, причиняет боль и применяет насилие. И так — по кругу. Еще психологическое насилие проявляется в придирках и обесценивании.
Типичные фразы абьюзера
«То, что ты делаешь — глупо/не имеет значения».
«Ты недостойна меня».
«Если ты не сделаешь как я сказал, то мы расстаемся».
«Выбирай — или твои подруги/родители/работа, или наши отношения».
Газлайтинг
- Это тоже форма психологического абьюза, когда человек заставляет усомниться свою жертву в реальности происходящего или в своей адекватности, — говорит Оксана Васильева. — Газлайтер напрочь отрицает очевидные факты, запутывая жертву, которая начинает сомневаться в своих воспоминаниях и поступках. Проще говоря, насилие такого рода — это убеждение, что ты сошел с ума.
Газлайтинг складывается из трех «О»: обесценивание, отрицание эмоций, отрицание фактов.
- Такое явление нередко встречается в рабочих отношениях, в школе, в дружбе, — говорит Оксана Васильева. — То есть проводится практика отрицания фактов или их искажения, обесценивания эмоций, перекладывания ответственности, подчеркивания неадекватности восприятия, а также агрессия и нападение. Могут «в шутку» прятать документы, включать/выключать компьютер, перемещать вещи и сумки. Люди с достаточно слабой психикой могут действительно «сойти с ума».
Типичные фразы абьюзера-газлайтера:
«Я такого не говорил/не делал»,
«Ты себе напридумывала»,
«Ты что-то путаешь»,
«Это была шутка, ты как-то странно реагируешь».
Финансовый (экономический) абьюз
- Это жесткое ограничение в финансах, либо полное лишение таких ресурсов для существования, — говорит психолог Эдуард Лобастов. — Очень часто абьюзер настаивает, чтобы жертва бросила работу, таким образом создавая условия для финансовой зависимости от себя. Бывают случаи, когда абьюзер не работает сам, но при этом контролирует средства, которые зарабатывает жертва.
- Это проявляется, например, в ситуации, когда женщина после декрета хочет выйти на работу, а мужчина всячески отговаривает ее от этого под перелогами: «Я и так могу нас обеспечить, сиди дома, занимайся делами», но при этом, если женщине нужны деньги на личные нужды — мужчина крайне неохотно их дает, — добавляет психолог Антонина Бирюкова.
Как правило, такой вид насилия переплетается с другими (физическим и психологическим), и может долгое время вообще оставаться незамеченным.
- Во многих российских семьях, где муж содержит жену, родители — детей, есть и экономическое давление, жесткое ограничение, а зачастую с унижениями, — отмечает психолог Оксана Васильева. — Практикуется отъем банковских карточек, постоянное убеждение, что вы неспособны распоряжаться деньгами, так как не понимаете их ценность. В итоге — замкнутый круг. Работать не дам, это плохо, но и денег не дам, так как ты не зарабатываешь и не умеешь ими распоряжаться.
Цель этой манипуляции — не только получение власти, но и унижение. Абьюзеру выгодно, чтобы жертва никогда не вышла из этого круга, а всегда оставалась в статусе подчинения.
Типичные фразы финансового абьюзера
«Куда ты денешься? Тебе даже не на что жить, не проживешь без меня!»
«Я тебя обеспечиваю и не вижу благодарности».
Сексуальный абьюз
- Проявляется в виде домогательств и непринятия отказа в случае, если женщина не хочет секса, — объясняет Антонина Бирюкова. — Абьюзер не воспринимает такой отказ и может перейти даже к насилию, не интересуясь желаниями жертвы.
Понимающий партнер никогда не будет вас стыдить за нежелание заниматься сексом.
Достаточно часто в патриархальных семьях, где работает один супруг, экономическая зависимость крепко сплетается с сексуальной, уточняет психолог.
- Сексуальное желание пластично. Оно может появится, а может нет, — говорит Оксана Васильева. — Выход здесь один — как только начали проскальзывать такого рода манипуляции, надо сказать партнеру: «Ты на меня давишь», «Я вижу манипуляции с твоей стороны».
Типичные фразы сексуального абьюзера
«Если ты не дашь того, что я хочу — я буду изменять тебе».
«Нет секса, не дам на маникюр».
«Сделай это для меня, я хочу так, из-за тебя мне будет плохо, мне это нужно».
«Твое тело принадлежит мне».
Физический абьюз
Это как раз самый очевидный вид абьюза — рукоприкладство во всех его проявлениях с целью подчинить волю партнера. Могут быть побои, пощечины, грубое хватание за руки, толчки, удушение, хватание за волосы. Но в таких отношениях человек иногда до последнего не понимает, что он — жертва.
- Если такое насилие начинается постепенно, то жертва не сразу понимает свою проблему, — говорит психолог Оксана Васильева. — Ведь пощечина — это не побои, это и в кино показывают. Но это тоже насилие — как и любое другое грубое физическое действие по отношению к вам. А дальше — больше. Но жертва порой искренне не понимает — как же до такого дошло. Но если обернуться и посмотреть назад, то станет очевидно, с чего все начиналось и как прогрессировало.
Как разглядеть абьюзера до начала отношений
- Это задача непростая, но существуют некоторые «звоночки», благодаря которым можно увидеть некоторые характерные черты абьюзера, - отмечает Антонина Бирюкова.
Его слова расходятся с действиями. Говорит красиво, а на деле не делает практически ничего.
Торопит события. Зовет замуж на втором свидании, предлагает сразу съехаться, убеждая, что вы точно его судьба, что ваша встреча буквально перевернула его жизнь.
Много говорит о бывших партнерах. Чаще всего — неприятные вещи, постоянно повторяя, как ему было плохо в прошлых отношениях.
На первом свидании лезет в ваше интимное пространство, не соблюдает дистанцию и границы.
Давит на жалость.
Хамит окружающим, ведет себя агрессивно.
Не спрашивает о вас и ваших интересах.
- Если вам приходится постоянно заискивать, не злить человека, не расстраивать, тщательно подбирать слова в разговоре — значит, вы уже боитесь его и его открытой агрессии, — предупреждает Оксана Васильева. — Наблюдаем за собой и партнером дальше, и если он часто использует слова: «Да не придумывай, такого не было», «Ты просто глупенькая», и вы соглашаетесь с этим, то нарастающее чувство неуверенности, уязвимости вам обеспечено.
Если вы будете терпеть, то дальнейшие нападки будут все серьезней и серьезней — и даже не заметите, как окажетесь в ловушке.
Еще одним звоночком, даже скорее колоколом, станет контроль — в том числе и скрытый.
Типичные фразы абьюзера
«А где ты была? А с кем ты была?»;
«Покажи свой телефон»;
«Пришли мне свое селфи, где ты, я хочу быть уверен в твоей безопасности»;
«А ты опять с этой подружкой, она гулящая, не ходи с ней».
Также следует посмотреть, как партнер относится к вашим достижениям. Какая у него реакция на ваши сильные стороны.
- Он поддерживает вас или старается обесценить и унизить, причем — не имеет значение, в шутку, с оговоркой или на полном серьезе, — объясняет психолог. — Может, он вообще игнорирует ваши дела и не интересуется вами? Сразу меняет тему, как только вы начинаете рассказывать, о том, что вас повысили, вы защитили диплом или помогли приюту с животными. Если да, в итоге ваше чувство достоинства со временем померкнет и уйдет за горизонт. Как и ощущение своей компетенции.
Уйти нельзя остаться
- Лучшее решение для жертвы — рвать отношения с абьюзером любой ценой, менять место жительства, работы, блокировать везде. Насильник просто так свою жертву не отпускает и будет досаждать, навязываться, всеми правдами пытаться вернуть, пойдет на многие ухищрения, — говорит Антонина Бирюкова. — И чаще всего жертва сдастся, поверив в светлое будущее и высокую любовь. Очень важно найти в себе силы и обратиться к специалисту психологу, психотерапевту. Он поможет выстроить границы и опору на себя.
К сожалению, абьюзер меняет свое поведение в очень редких случаях и надеяться на это не стоит, считают эксперты.
- Это люди с жесткими границами, которые уверены в своей правоте и считают абсолютно нормальным такое поведение и полное подчинение себе другого человека, — отмечает психолог. — С ними крайне сложно работать в психотерапии и от них нужно искреннее желание к изменениям. Более того — зачастую агрессорами становятся люди с тяжелыми нарушениями психики (психопатия, химическая зависимость, нарциссизм), или выросшие в дисфункциональных семьях, где царило обесценивание, нарушение личных границ и применение насилия к близким.
Как защититься, если вы в абьюзе
Становиться независимой материально
- Это значит, что, если вы не работаете, стоит начать подыскивать себе источник заработка, чтобы стать материально независимой, — говорит Эдуард Лобастов. — Если вы живете в квартире агрессора, и вам некуда уйти, то часто бывает гораздо сложнее выйти из этой «мясорубки».
Если позволяет ситуация — уехать на время к родным или в отдельную квартиру, не ставя в известность абьюзера
- Но для этого надо для себя принять факт возможного окончания отношений с этим человеком, — говорит психолог.
Не спорить с абьюзером
- Пока вы находитесь в положении заведомо слабее чем агрессор, у него больше ресурса (как психологического, так, чаще всего физического и материального), вы проиграете, — считает эксперт.
Не втягиваться эмоционально в любые диалоги
- Абьюзер подпитывается вашими эмоциями. И чем больше вы их ему отдаете, тем меньше у вас жизненных сил, и как следствие, возможности выйти из этих отношений, — объясняет Эдуард Лобастов.
Держать дистанцию
- Важно научиться не только абстрагироваться эмоционально от возможных манипуляций, но и держать физическую дистанцию в критических ситуациях, — рекомендует психолог.
Наращивать психологическую «массу»
- Старайтесь изучать виды манипуляций и способы противодействия им. И медленно, но постепенно, маленькими шагами, начинайте отстаивать свои личные границы. Выход из абьюзивных отношений дело очень сложное. И в большинстве случаев, нельзя справиться без специалиста. Но первое, что необходимо сделать — создать безопасное пространство для изменений, — говорит эксперт.