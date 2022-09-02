Финансовый (экономический) абьюз

- Это жесткое ограничение в финансах, либо полное лишение таких ресурсов для существования, — говорит психолог Эдуард Лобастов. — Очень часто абьюзер настаивает, чтобы жертва бросила работу, таким образом создавая условия для финансовой зависимости от себя. Бывают случаи, когда абьюзер не работает сам, но при этом контролирует средства, которые зарабатывает жертва.

- Это проявляется, например, в ситуации, когда женщина после декрета хочет выйти на работу, а мужчина всячески отговаривает ее от этого под перелогами: «Я и так могу нас обеспечить, сиди дома, занимайся делами», но при этом, если женщине нужны деньги на личные нужды — мужчина крайне неохотно их дает, — добавляет психолог Антонина Бирюкова.

Как правило, такой вид насилия переплетается с другими (физическим и психологическим), и может долгое время вообще оставаться незамеченным.

- Во многих российских семьях, где муж содержит жену, родители — детей, есть и экономическое давление, жесткое ограничение, а зачастую с унижениями, — отмечает психолог Оксана Васильева. — Практикуется отъем банковских карточек, постоянное убеждение, что вы неспособны распоряжаться деньгами, так как не понимаете их ценность. В итоге — замкнутый круг. Работать не дам, это плохо, но и денег не дам, так как ты не зарабатываешь и не умеешь ими распоряжаться.