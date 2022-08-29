Высокий уровень кальция: чем опасен

Все хорошо в меру — кальций необходим для поддержания сердечного ритма, работы нервной и сердечно-сосудистой систем, важен для здоровья костной ткани, зубов, волос и так далее. Однако его избыток приводит к печальным последствиям:

он откладывается в сосудах и приводит к гипертонии;

не дает успешно лечить язву, гастрит, провоцирует их появление и развитие;

угнетает ЦНС, порождая тревожные состояния;

оседает в почках, образуя кальциевые камни;

нарушает проводимость сердечной мышцы: миокард из-за этого неправильно сокращается, провоцируя нарушение ритма.

- Избыток кальция усугубляет хронические заболевания, способен привести к появлению судорог, а также к нарушениям в эмоционально-психическом фоне — депрессиям, перепадам настроения, психической неустойчивости и даже к галлюцинациям, — рассказывает Виктор Макарьин.

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