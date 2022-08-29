Порой очевидные рутинные анализы не помогают обнаружить заболевание или его причину. Бывает, что сбои в работе тех или иных органов обнаруживаются благодаря показателям, напрямую к ним не относящимся.
О том, какие дополнительные исследования могут понадобиться, если у вас гастрит, гипертония или мочекаменная болезнь, рассказал хирург-эндокринолог Виктор Макарьин.
хирург-эндокринолог, онколог, эксперт по узлам щитовидной железы, кандидат медицинских наук, автор книги «Рак щитовидной железы» и подкаста «А можно без операции?»vk.com/dr.makarin_viktor
- Когда околощитовидные железы нормально функционируют, они поддерживают нормальный уровень кальция в крови. Но когда возникает такое нарушение, как первичный гиперпаратиреоз, железы начинают вырабатывать паратгормон в чрезмерном количестве. Последний провоцирует вымывание кальция из костей и отправку этого микроэлемента в кровь. При этом высокий уровень кальция в крови начинает повреждать все системы нашего организма, — рассказывает врач-эндокринолог Виктор Макарьин.
Высокий уровень кальция: чем опасен
Все хорошо в меру — кальций необходим для поддержания сердечного ритма, работы нервной и сердечно-сосудистой систем, важен для здоровья костной ткани, зубов, волос и так далее. Однако его избыток приводит к печальным последствиям:
он откладывается в сосудах и приводит к гипертонии;
не дает успешно лечить язву, гастрит, провоцирует их появление и развитие;
угнетает ЦНС, порождая тревожные состояния;
оседает в почках, образуя кальциевые камни;
нарушает проводимость сердечной мышцы: миокард из-за этого неправильно сокращается, провоцируя нарушение ритма.
- Избыток кальция усугубляет хронические заболевания, способен привести к появлению судорог, а также к нарушениям в эмоционально-психическом фоне — депрессиям, перепадам настроения, психической неустойчивости и даже к галлюцинациям, — рассказывает Виктор Макарьин.
Сбой в щитовидке и аритмия
- Гормон тироксин, вырабатываемый щитовидкой, тоже принимает участие абсолютно во всех обменных процессах организма, а его избыток оказывает влияние на частоту сердечных сокращений, приводит к тахикардии, аритмии, — говорит врач-эндокринолог. — При этом обычные сердечные лекарственные препараты могут быть малоэффективны. Нарушение частоты сердечных сокращений может быть в легкой (до 100 ударов в минуту), среднетяжелой (до 120 ударов в минуту) и тяжелой (более 120 ударов в минуту) форме.
Неспецифические симптомы гипертонии
довольно частые головные боли, от которых не помогают таблетки;
ухудшение концентрации внимания, снижение памяти;
высокая утомляемость;
головокружения и кровотечения из носа;
тошнота.
3 важных анализа
Нарушения в работе паращитовидных и щитовидной желез могут быть причиной возникновения вроде бы не связанных с гормональными сбоями заболеваний — таких как гастрит, гипертония, аритмия или мочекаменная болезнь. Поэтому, если у вас есть проблемы с давлением, боли в желудке, такие проблемы со здоровьем, то это весомый повод сдать вот эти три анализа:
ТТГ (тиреотропный гормон);
паратгормон (паратиреоидный гормон);
ионизированный кальций (показатель кальциевого обмена).
- При низком уровне ТТГ мы можем предполагать об избытке гормонов щитовидной железы, такое состояние называют «тиреотоксикоз». При тиреотоксикозе у пациентов отмечают нарушение ритма работы сердца, в некоторых случаях с повышением уровня артериального давления, — поясняет Виктор Макарьин. — При сочетании повышения уровня паратгормона и ионизированного кальция у пациента с большой долей вероятности имеется опухоль околощитовидной железы. При этом высокий кальций в крови провоцирует развитие гастрита, образование камней в почках.
От уровня кальция в крови, а также равновесия гормональной системы и выработки гормонов, зависит здоровье всего организма и всех его органов, говорит эксперт.
Доктор при этом категорически не рекомендует заниматься самолечением — результаты могут быть очень плачевными.
— Помните, что прописывать самому себе витамины — тоже не безопасная вещь. Тем более в современном мире, где брендов, производящих БАДы без сертификации, довольно много. Если вас настораживает состояние вашего здоровья или не радуют анализы — обязательно обращайтесь к врачу.