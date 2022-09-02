Врач назвал 5 способов похудеть в области живота без диет, спорта и пластики

Каких только советов не встретишь на просторах интернета, если задать простой вопрос — как убрать живот. Это различные упражнения на пресс и общий тонус мышц, и масса диет, пояса с массажным эффектом и сауной, обручи, ролики и масса косметических процедур.

Конечно, самый радикальный и относительно быстрый эффект возможен при липосакции и пластических операциях по подтяжке кожи на животе. Но стоят эти вмешательства достаточно дорого, подходят не всем и могут не привести к ожидаемому результату. Почему? «Доктор Питер» обсудил этот вопрос с Александром Калиниченко, врачом-эндокринологом многопрофильного медицинского центра «Будь Здоров».