Врач назвал 5 способов похудеть в области живота без диет, спорта и пластики

Каких только советов не встретишь на просторах интернета, если задать простой вопрос — как убрать живот. Это различные упражнения на пресс и общий тонус мышц, и масса диет, пояса с массажным эффектом и сауной, обручи, ролики и масса косметических процедур.
Конечно, самый радикальный и относительно быстрый эффект возможен при липосакции и пластических операциях по подтяжке кожи на животе. Но стоят эти вмешательства достаточно дорого, подходят не всем и могут не привести к ожидаемому результату. Почему? «Доктор Питер» обсудил этот вопрос с Александром Калиниченко, врачом-эндокринологом многопрофильного медицинского центра «Будь Здоров».
Хочу убрать только живот
Похудение в области живота — это, наверное, самое частое пожелание людей, которые обращаются на прием к эндокринологам, диетологам и другим специалистам, занимающимся проблемой лишнего веса. Многие стараются делать больше упражнений на прямую мышцу живота (качать те самые кубики пресса), другие бесконечно крутят обруч, чтобы убрать лишнее на талии. Есть и такие, кто мучает себя неадекватными диетами или, что хуже, голоданием в надежде получить нужные цифры при измерении талии.
Часто врачи слышат пожелания похудеть локально — именно в области живота или бедер.
- Да, пластические хирурги могут предложить пациенту липосакцию абдоминальной зоны, но это слишком большой риск. Можно применить аппаратные или инъекционные методики — список ищите чуть ниже. Все это дает временный эффект, который не сохранится без модификации образа жизни, — подчеркивает доктор Калиниченко.
Законы физики
- Практически каждый прием я напоминаю своим пациентам, как женщинам, так и мужчинам, про закон сохранения энергии — термодинамику. Это базовое понятие из начальной физики лучше всего объясняет проблему большинства людей с ожирением, — говорит врач.
Люди получают слишком много энергии из пищи или едят относительно адекватно, но слишком мало двигаются и, тем более, не тренируются специально, чтобы поддерживать форму. То есть поступление энергии превосходит ее расход, и наш организм старается аккумулировать «лишнее».
Запасы «на черный день»
Человечество многие поколения не имело постоянного доступа к еде. Уровень физической активности этих людей был многократно выше нашего. Они охотились, занимались собирательством всего того, что можно было съесть, и строили себе жилища, чтобы защищаться от непогоды и хищников. Естественно, что организм находился в состоянии постоянной адаптации и стресса. Без запасов тут не выжить.
За запасы в нашем организме отвечает гормон инсулин: он перераспределяет глюкозу в разные ткани — в мышцы, в жировые депо или в вещество гликоген, которое позволяет хранить энергию и использовать ее, когда это нужно.
Способность создавать такие запасы энергии позволяла нашим далеким предкам выживать, не имея пищи в постоянном доступе. В людях закреплялись те гены, которые позволяли с большей вероятностью выживать всей популяции.
Например, при виде опасного животного наш предок молниеносно вырабатывал в теле адреналин и кортизол, которые заставляли печень синтезировать глюкозу из мышечного белка и жировых запасов. Это было нужно, если уровень сахара в крови был низок, и его бы не хватило для отпора или бегства. Такой паттерн выживания был многократно закреплен эволюцией и многими поколениями человечества.
Гены те же, еда другая
У современных людей примерно та же генетика, что у кроманьонцев, живших сотни тысяч лет назад. Но за последние пару столетий во многих странах калорийная пища (обработанная и рафинированная) стала основной рациона. При этом многие люди работают в офисе и не получают никакой физической нагрузки, кроме минимального уровня движения в течение дня.
5 полезных процедур
Локально похудеть в области живота с помощью традиционных методов вряд ли получится. Худеть вы будете целиком — возможно, живот уйдет в последнюю очередь.
Но современная медицина предлагает желающим похудеть в области живота и бедер множество процедур, например:
вакуумный массаж живота — средняя стоимость услуг около 1500 рублей за сеанс, для достижения результата нужно 10-15 сеансов.
кавитация — воздействие ультразвуком на жировые клетки. Средняя цена услуги — около 2000 рублей, на курс нужно от 5 сеансов.
криолиполиз — воздействие холодом. Средняя стоимость процедуры — 11 тысяч рублей, на курс нужно от 1 до 3 процедур.
лимфодренажный массаж — стоит от 2100 рублей, на курс нужно в среднем 10-15 процедур.
липолитики — стоимость процедуры около 4000 за сеанс. Это инъекционный путь — специальные препараты помогают «растворить» избытки жировых отложений в определенной зоне. Использовать их можно только в руках опытного врача-косметолога. На курс нужно 7 — 10 процедур.
А если бесплатно?
Потребляйте меньше. Рассчитайте, сколько калорий вам нужно в день, чтобы худеть, и в соответствии с этой нормой составьте меню.
Уменьшите количество быстрых углеводов в меню, но увеличьте количество белка и клетчатки. Белок должен составлять до 30% суточного рациона. Вспомните правило тарелки: 1 порция белка, 2 порции овощей и одна полезного гарнира, например, зернового. Белковые продукты активизируют обмен веществ, помогают наращивать мышечную массу и удерживать достигнутые результаты в снижении веса. Пищевые волокна важны для налаживания процесса пищеварения и быстрого насыщения.
Откажитесь от сахара и сахарозаменителей, в том числе на основе фруктозы, а также быстрых углеводов. Ешьте как можно меньше сладостей, отдав предпочтение натуральным овощам и фруктам.
Занимайтесь спортом. Выберите себе занятия по душе: они станут не только подспорьем в борьбе за идеальную фигуру, но и источником позитивных эмоций.
Делайте массаж сухой щеткой, скребком гуа-ша или вакуумной банкой, принимайте контрастный душ.