Реально ли питаться разнообразно, но при этом сбалансированно, не набирая лишний вес? Ответ на этот вопрос дали ученые школы общественного здравоохранения Гарвардского университета.

Они разработали уникальную методику, получившую название «тарелка здорового питания» или «гарвардская тарелка». Принцип ее действия объяснил врач-гастроэнтеролог.