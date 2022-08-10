Не мыться, лениться и еще 3 привычки, за которые нас зря ругали родители
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Интересно, что спроси нас сейчас, почему это вредно, многие вряд ли ответят. Вредно, и все тут. Где-то слышали или читали, мама говорила, да просто знаю, и все тут. Наши коллеги из Maximonline подошли к вопросу с точки зрения науки. И теперь они точно знают: не так страшен черт, как его малюют.

Мама говорила: «Не хрусти пальцами! Артрит будет»

Нервирует окружающих — да. Иногда вызывает неприятные ощущения — да. Но на здоровье суставов, если верить врачам, никак не влияет.

Исследований на эту тему было несколько. Так, врач из калифорнии Дональд Унгер 60 лет жизни посвятил… костяшкам пальцев левой руки. Да-да, он хрустел ими каждый день! Но артрит у него так и не развился — ни на левой, ни на правой руке, которой он не хрустел.

Свое исследование Унгер опубликовал еще в 1998 году. А в 2009-м получил за него Шнобелевскую премию.

Кстати, Унгер не единственный, кто додумался до такого исследования, просто у него он был масштабным. А в 1975-м 28 жителей еврейского дома престарелых в Лос-Анджелесе отвечали на простой вопрос: хрустели ли они пальцами на протяжении жизни. Как вы понимаете, связи между артритом и привычкой не обнаружили.

Но! Сама-то привычка не вредная, а вот то, что пальцы охотно откликаются на хруст должно насторожить. Врач травматолог-ортопед рассказал «Доктору Питеру», о чем может говорить такой хруст — почитать об этом можно здесь.

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Мама говорила: «Много кофе пить вредно!»

400 миллиграммов кофеина в день — безопасная доза для большинства взрослых. Подчеркнем, кофеина, а не самого кофе. В переводе на бодрящие напитки — это примерно 4 чашки кофе, 10 банок колы или 2 энергетика.

Получается, что если нет проблем с сердцем, беременности или какой-то индивидуальной непереносимости, вы вполне можете позволить себе несколько чашек кофе в день.

- Кофе уменьшает риск болезни Альцгеймера и депрессии, — считает профессор Тим Спектор, автор книги «Мифы о диетах. Наука о том, что мы едим».

Главное, не употреблять чистый кофеин. Одна чайная ложка этого вещества — это 28 чашек кофе. Вот такая доза уже может быть токсичной и даже смертельной.

Мама говорила: «Мыться надо каждый день!»

Скорее всего, вы привыкли к тому, что «чистота — залог здоровья», а «нечистым трубочистам стыд и срам». Но ученые говорят, что равняться надо на Китай, где половина населения моется лишь раз в 3-4 дня.

- Если вы не грязный, не потный после тренировки, то достаточно короткого прохладного душа (3-4 минуты) с акцентом на пах и подмышки дважды в неделю, — убежден доктор медицинских наук Роберт Шмерлинг. — Горячая вода вместе с мылом уничтожают кожный слой полезных бактерий, делают кожу сухой и снижают иммунитет к вирусам.

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Мама говорила: «Нельзя есть сладкое перед едой!»

Вот бы сейчас вернуться в детство и сказать маме, которая не дает конфеты до супа, что она была неправа. В 2019 году в журнале Journal of Experimental Psychology было опубликовано исследование, которое доказало, что десерт перед едой имеет свои преимущества.

Так, каждому участнику эксперимента ежедневно до основного приема пищи предлагали съесть либо свежие фрукты, либо лимонный чизкейк. Сам обед тоже был на выбор: более вредная жареная рыба с картофелем фри или фахитос (популярное мексиканское блюдо из мяса и овощей) с курицей.

Те, кто предварительно перекусил чизкейком, чаще выбирали блюдо с овощами. А те, кто ел фрукты, отдавали предпочтение картофелю. В итоге они съели на 250 калорий больше, чем те, кто решился на сладкое до обеда. Так что да, где-то мама была права: сладкое перебивает аппетит. Но кто сказал, что это плохо?

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Мама говорила: «Лень раньше тебя родилась!»

Несколько лет назад американский биолог, нейрофизиолог Эндрю Смарт выпустил книгу, которая перевернула сознание многих людей. Он научно обосновал тот факт, что лениться — это не только нормально, но и полезно! Чтобы плодотворно мыслить мозгу важнее всего лениться.

- У нашего мозга есть автопилот, — пишет Смарт. — Он включается, когда мы погружаемся в состояние покоя, ослабляя «ручное управление» своей жизнью. Он в курсе, куда мы в действительности хотим пойти и что делать. Но единственный способ узнать, что известно нашему автопилоту, — перестать управлять «самолетом» и позволить программе вести нас. Как летчикам, устающим вести борт вручную, нам всем нужно отдыхать и чаще доверяться автоматике.

Ирина Себелева