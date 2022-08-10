Не мыться, лениться и еще 3 привычки, за которые нас зря ругали родители

Интересно, что спроси нас сейчас, почему это вредно, многие вряд ли ответят. Вредно, и все тут. Где-то слышали или читали, мама говорила, да просто знаю, и все тут. Наши коллеги из
Мама говорила: «Не хрусти пальцами! Артрит будет»
Нервирует окружающих — да. Иногда вызывает неприятные ощущения — да. Но на здоровье суставов, если верить врачам, никак не влияет.
Исследований на эту тему было несколько. Так, врач из калифорнии Дональд Унгер 60 лет жизни посвятил… костяшкам пальцев левой руки. Да-да, он хрустел ими каждый день! Но артрит у него так и не развился — ни на левой, ни на правой руке, которой он не хрустел.
Свое исследование Унгер
Кстати, Унгер не единственный, кто додумался до такого исследования, просто у него он был масштабным. А в 1975-м 28 жителей еврейского дома престарелых в Лос-Анджелесе отвечали на простой вопрос: хрустели ли они пальцами на протяжении жизни. Как вы понимаете, связи между артритом и привычкой не обнаружили.
Но! Сама-то привычка не вредная, а вот то, что пальцы охотно откликаются на хруст должно насторожить. Врач травматолог-ортопед рассказал «Доктору Питеру», о чем может говорить такой хруст — почитать об этом можно здесь.
Мама говорила: «Много кофе пить вредно!»
400 миллиграммов кофеина в день —
Получается, что если нет проблем с сердцем, беременности или какой-то индивидуальной непереносимости, вы вполне можете позволить себе несколько чашек кофе в день.
- Кофе уменьшает риск болезни Альцгеймера и депрессии, — считает профессор Тим Спектор, автор книги «Мифы о диетах. Наука о том, что мы едим».
Главное, не употреблять чистый кофеин. Одна чайная ложка этого вещества — это 28 чашек кофе. Вот такая доза уже может быть токсичной и даже смертельной.
Мама говорила: «Мыться надо каждый день!»
Скорее всего, вы привыкли к тому, что «чистота — залог здоровья», а «нечистым трубочистам стыд и срам». Но ученые говорят, что равняться надо на Китай, где половина населения моется лишь раз в 3-4 дня.
- Если вы не грязный, не потный после тренировки, то достаточно короткого прохладного душа (3-4 минуты) с акцентом на пах и подмышки дважды в неделю, —
Мама говорила: «Нельзя есть сладкое перед едой!»
Вот бы сейчас вернуться в детство и сказать маме, которая не дает конфеты до супа, что она была неправа. В 2019 году в журнале Journal of Experimental Psychology было опубликовано
Так, каждому участнику эксперимента ежедневно до основного приема пищи предлагали съесть либо свежие фрукты, либо лимонный чизкейк. Сам обед тоже был на выбор: более вредная жареная рыба с картофелем фри или фахитос (популярное мексиканское блюдо из мяса и овощей) с курицей.
Те, кто предварительно перекусил чизкейком, чаще выбирали блюдо с овощами. А те, кто ел фрукты, отдавали предпочтение картофелю. В итоге они съели на 250 калорий больше, чем те, кто решился на сладкое до обеда. Так что да, где-то мама была права: сладкое перебивает аппетит. Но кто сказал, что это плохо?
Мама говорила: «Лень раньше тебя родилась!»
Несколько лет назад американский биолог, нейрофизиолог Эндрю Смарт выпустил книгу, которая перевернула сознание многих людей. Он научно обосновал тот факт, что лениться — это не только нормально, но и полезно! Чтобы плодотворно мыслить мозгу важнее всего лениться.
- У нашего мозга есть автопилот, — пишет Смарт. — Он включается, когда мы погружаемся в состояние покоя, ослабляя «ручное управление» своей жизнью. Он в курсе, куда мы в действительности хотим пойти и что делать. Но единственный способ узнать, что известно нашему автопилоту, — перестать управлять «самолетом» и позволить программе вести нас. Как летчикам, устающим вести борт вручную, нам всем нужно отдыхать и чаще доверяться автоматике.