Не мыться, лениться и еще 3 привычки, за которые нас зря ругали родители

Интересно, что спроси нас сейчас, почему это вредно, многие вряд ли ответят. Вредно, и все тут. Где-то слышали или читали, мама говорила, да просто знаю, и все тут. Наши коллеги из Maximonline подошли к вопросу с точки зрения науки. И теперь они точно знают: не так страшен черт, как его малюют.

Мама говорила: «Не хрусти пальцами! Артрит будет»

Нервирует окружающих — да. Иногда вызывает неприятные ощущения — да. Но на здоровье суставов, если верить врачам, никак не влияет.

Исследований на эту тему было несколько. Так, врач из калифорнии Дональд Унгер 60 лет жизни посвятил… костяшкам пальцев левой руки. Да-да, он хрустел ими каждый день! Но артрит у него так и не развился — ни на левой, ни на правой руке, которой он не хрустел.

Свое исследование Унгер опубликовал еще в 1998 году. А в 2009-м получил за него Шнобелевскую премию.

Кстати, Унгер не единственный, кто додумался до такого исследования, просто у него он был масштабным. А в 1975-м 28 жителей еврейского дома престарелых в Лос-Анджелесе отвечали на простой вопрос: хрустели ли они пальцами на протяжении жизни. Как вы понимаете, связи между артритом и привычкой не обнаружили.