- В 1998 году Дональд Ангер опубликовал результаты своего исследования в статье «Артрит и ревматология». Оно началось «на спор» с мамой и длилось более 60 лет: каждый день он хрустел костяшками левой руки, а правой — никогда этого не делал. На протяжении всех этих лет рентгеновские снимки не показывали никакой разницы между руками. В одинаковом состоянии руки были и под конец исследования — оно завершилось из-за смерти ученого. В 2009 году за эту работу Дональд Ангер получил Шнобелевскую премию, которую вручают за глупые и смешные (но все-таки важные) научные открытия.

А в 2011 году журнал Американского совета по семейной медицине провел исследование с участием 215 человек в возрасте от 50 до 89 лет, которые хрустели пальцами для науки на протяжении целых 5 лет. Результаты показали, что нет никакой связи между хрустом пальцев и развитием артрита. Однако, этого же нельзя сказать про шею! В этой части тела частые манипуляции с хрустом быстро приводят к нестабильности, появлению грыж, и как следствие, — периодической боли. Поэтому с подобными хрустами в позвоночнике нужно быть особенно аккуратными.