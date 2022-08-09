Характерный хрустящий звук, который возникает при движении пальцев рук или ног, медики называют «крепитация». Как рассказал врач-травматолог-ортопед ФНКЦ ФМБА России Сергей Косарев, причин, почему она возникает, может быть много, но основной считается изнашивание со временем хрящевой ткани под воздействием нагрузок на сустав. Например, для пальцев рук — при интенсивной работе за компьютером, для пальцев ног — при регулярной ходьбе на большие расстояния.
Врач травматолог-ортопед, кистевой хирург Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)
- Элементы сустава истончаются и начинают издавать характерный хрустящий звук. Хотя внешне любая форма крепитации проявляется в виде одинакового хрустящего звука, врачи выделяют две разновидности этого явления, — говорит врач.
Физиологический тип. Он связан с естественными причинами, возникающими в ходе нормальной работы сустава.
Патологический тип. Он характеризуется тем или иным заболеванием сустава, поражающим определенный элемент его структуры и вызывающим хруст.
Как определить тип хруста
По словам травматолога-ортопеда, сделать это легко:
- Если хруст возникает однократно сразу после явной нагрузки на сустав (например, резкое движение или смена позы) и не имеет последствий, это — простая физиологическая реакция и опасаться не стоит. Если же хрусту предшествовали какие-либо повреждения сустава, болезнь обязательно даст о себе знать дополнительными симптомами:
возникает ощущение скованности при движении ноги или руки с этим суставом,
кожа над суставом краснеет,
в самом суставе возникают отеки и болевые ощущения.
Почему хрустят пальцы
- Единой причины, объясняющей все случаи хруста суставов, нет. Все потому, что их может быть много. Врачи рекомендуют анализировать ситуацию в каждом конкретном случае индивидуально, — говорит Сергей Косарев.
Вот 10 возможных причин:
Чрезмерные физические нагрузки могут иметь последствия в виде периодического хруста;
Травмы руки или ноги в период реабилитации;
Артрит. Частый хруст суставов может говорить о начальной стадии болезни — это сигнал, что пора обратиться к врачу;
Изменение положения сухожилия при движениях, связанных с интенсивным сгибанием и разгибанием ноги или руки. Когда сухожилие возвращается на исходную позицию, также слышен хруст;
Интенсивный рост у подростков. Суставы не успевают угнаться за скачкообразным ростом рук и ног — в процессе «подстройки» они начинают хрустеть;
Различные гормональные и метаболические нарушения;
Прием лекарственных средств на основе глюкокортикостероидов;
Ношение тесной и неудобной обуви. Хруст пальцев ног, как правило, считается одним из проявлений артроза;
Неудобная поза при сидении;
Продолжительная неподвижность руки или ноги.
Привычка хрустеть пальцами — вредная?
По словам Сергея Косарева, большинство врачей против привычки специально хрустеть пальцами или щелкать суставами — так делать нельзя, считают медики.
- Ряд исследователей проверяли гипотезу о том, что хруст суставов повышает риск развития артрита и артроза, но она не нашла научного подтверждения. Однако если вы привыкли хрустеть суставами пальцев и видите, что организм раз за разом отзывается на вашу привычку, надо бы обратиться к травматологу-ортопеду или ревматологу и проверить состояние суставов, — советует Сергей Косарев.
Исследование «на спор» с мамой
О двух исследованиях на тему привычки хрустеть пальцами рассказал нейрофизиолог Юрий Корюкалов.
нейрофизиолог, кандидат биологических наук
- В 1998 году Дональд Ангер опубликовал результаты своего исследования в статье «Артрит и ревматология». Оно началось «на спор» с мамой и длилось более 60 лет: каждый день он хрустел костяшками левой руки, а правой — никогда этого не делал. На протяжении всех этих лет рентгеновские снимки не показывали никакой разницы между руками. В одинаковом состоянии руки были и под конец исследования — оно завершилось из-за смерти ученого. В 2009 году за эту работу Дональд Ангер получил Шнобелевскую премию, которую вручают за глупые и смешные (но все-таки важные) научные открытия.
А в 2011 году журнал Американского совета по семейной медицине провел исследование с участием 215 человек в возрасте от 50 до 89 лет, которые хрустели пальцами для науки на протяжении целых 5 лет. Результаты показали, что нет никакой связи между хрустом пальцев и развитием артрита. Однако, этого же нельзя сказать про шею! В этой части тела частые манипуляции с хрустом быстро приводят к нестабильности, появлению грыж, и как следствие, — периодической боли. Поэтому с подобными хрустами в позвоночнике нужно быть особенно аккуратными.