Август — лучшее время для блюд из болгарского перца. Этот вкусный продукт хорош и в свежем виде в качестве ингредиента для салата, и для заготовок на зиму.
Кроме того, у болгарского перца много полезных свойств. Подробнее об этом
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Как отмечает эксперт, болгарский перец по своей сути — ягода. Однако в кулинарии его обычно используют как овощ.
Что у перца внутри? На 94% плод состоит из воды — так что перец отлично подойдет для жаркого дня. Жиров в нем очень мало, всего 0,30 грамма на 100 граммов плода. Поэтому перец также отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
Впрочем, есть еще одна причина, по которой перец — отличный продукт для похудения. В нем есть капсантин, который
В зависимости от стадии созревания, перец может быть зеленым, желтым, оранжевым и красным. Какой из них самый полезный? Зотова отмечает: именно в красном перце больше всего витамина С: в 100 граммах плода содержится двойная норма аскорбинки. В зеленых и желтых перчиках витамина С ощутимо меньше. Так что если выбираете, какой перец положить в корзину — берите красный.
Какие полезные свойства есть у перцев, особенно красных? Благодаря витамину С эта ягода:
Принимает участие в обмене веществ;
Нейтрализует действие свободных радикалов;
Повышает защитные свойства организма;
Участвует в синтезе коллагена, который нужен для кожи и сосудов;
Ускоряет заживление ран.
Кроме того, в перце много витамина В6, который участвует в обмене аминокислот и синтезе серотонина, дофамина, норадреналина. Эти нейромедиаторы работают как посредники и передают сигналы между нервными клетками и клетками-мишенями. Благодаря этому перец помогает сделать нервы крепкими, улучшает память, помогает бороться с бессонницей и плохим настроением.
Перец стоит полюбить всем гипертоникам. Дело в том, что яркая ягодка содержит натуральный цветной пигмент под названием кверцетин. Он работает как мощный антиоксидант, который защищает рака и помогает регулировать кровяное давление.
Причем последнее свойство
Еще в болгарском перце содержатся полезные микроэлементы — кальций, калий, магний, цинк и фосфор. Поэтому перец укрепляет сердце и ускоряет обмен веществ. А еще эта ягода пойдет на пользу коже и волосам.
Важно!
В каком виде лучше есть перец? Максимум полезных свойств содержится в свежих и сырых плодах. Впрочем, если приготовить перцы на гриле или в микроволновке, большинство полезных свойств сохранится.