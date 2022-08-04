Как отмечает эксперт, болгарский перец по своей сути — ягода. Однако в кулинарии его обычно используют как овощ.

Что у перца внутри? На 94% плод состоит из воды — так что перец отлично подойдет для жаркого дня. Жиров в нем очень мало, всего 0,30 грамма на 100 граммов плода. Поэтому перец также отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Впрочем, есть еще одна причина, по которой перец — отличный продукт для похудения. В нем есть капсантин, который помогает сбросить лишние килограммы, а также снизить уровень глюкозы и холестерина.

В зависимости от стадии созревания, перец может быть зеленым, желтым, оранжевым и красным. Какой из них самый полезный? Зотова отмечает: именно в красном перце больше всего витамина С: в 100 граммах плода содержится двойная норма аскорбинки. В зеленых и желтых перчиках витамина С ощутимо меньше. Так что если выбираете, какой перец положить в корзину — берите красный.