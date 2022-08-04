перец польза вред
Фото
unsplash

Август — лучшее время для блюд из болгарского перца. Этот вкусный продукт хорош и в свежем виде в качестве ингредиента для салата, и для заготовок на зиму.

Кроме того, у болгарского перца много полезных свойств. Подробнее об этом рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

Юлия Зотова
Юлия Зотова
Эпидемиология

ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Как отмечает эксперт, болгарский перец по своей сути — ягода. Однако в кулинарии его обычно используют как овощ.

Что у перца внутри? На 94% плод состоит из воды — так что перец отлично подойдет для жаркого дня. Жиров в нем очень мало, всего 0,30 грамма на 100 граммов плода. Поэтому перец также отлично подойдет для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Впрочем, есть еще одна причина, по которой перец — отличный продукт для похудения. В нем есть капсантин, который помогает сбросить лишние килограммы, а также снизить уровень глюкозы и холестерина.

В зависимости от стадии созревания, перец может быть зеленым, желтым, оранжевым и красным. Какой из них самый полезный? Зотова отмечает: именно в красном перце больше всего витамина С: в 100 граммах плода содержится двойная норма аскорбинки. В зеленых и желтых перчиках витамина С ощутимо меньше. Так что если выбираете, какой перец положить в корзину — берите красный.

Читайте также

Какие полезные свойства есть у перцев, особенно красных? Благодаря витамину С эта ягода:

  • Принимает участие в обмене веществ;

  • Нейтрализует действие свободных радикалов;

  • Повышает защитные свойства организма;

  • Участвует в синтезе коллагена, который нужен для кожи и сосудов;

  • Ускоряет заживление ран.

Кроме того, в перце много витамина В6, который участвует в обмене аминокислот и синтезе серотонина, дофамина, норадреналина. Эти нейромедиаторы работают как посредники и передают сигналы между нервными клетками и клетками-мишенями. Благодаря этому перец помогает сделать нервы крепкими, улучшает память, помогает бороться с бессонницей и плохим настроением.

Читайте также

Перец стоит полюбить всем гипертоникам. Дело в том, что яркая ягодка содержит натуральный цветной пигмент под названием кверцетин. Он работает как мощный антиоксидант, который защищает рака и помогает регулировать кровяное давление.

Причем последнее свойство ученые проверили в лабораторных условиях: подопытным грызунам вводили разные дозы кверцетина в течение пяти недель. И в итоге у зверьков давление снизилось в среднем на 23%.

Еще в болгарском перце содержатся полезные микроэлементы — кальций, калий, магний, цинк и фосфор. Поэтому перец укрепляет сердце и ускоряет обмен веществ. А еще эта ягода пойдет на пользу коже и волосам.

Важно!

В каком виде лучше есть перец? Максимум полезных свойств содержится в свежих и сырых плодах. Впрочем, если приготовить перцы на гриле или в микроволновке, большинство полезных свойств сохранится.

Дарья Гапионок