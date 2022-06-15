Диетолог Арзамасцев рассказал, с какими продуктами нельзя сочетать хлеб

Нас приучают есть хлеб с самого детства. Завтракаешь яичницей? Возьми кусочек хлеба. На обед будет суп? Здесь тоже без хлеба не обойтись. Котлеты с гарниром на ужин? И тут пригодится кусочек белого или серого, ведь так точно наешься.
Некоторые блюда действительно лучше есть с хлебом. Например, жареную картошку с грибами и правда рекомендуется закусывать кусочком хлеба — особенно людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Полезнее блюдо от этого не станет, вы просто съедите меньше жирной пищи, соответственно, будет меньше риск, что после обеда вас будет мучить изжога.
Однако некоторые продукты с хлебом сочетать опасно, говорит врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Если речь идет о белом хлебе, то самый вредный тандем — это выпечка + варенье. Такое сочетание может привести к набору веса и сахарному диабету.
врач-диетолог, нутрициолог
«Обычный белый хлеб со сладкими вещами — это бомба замедленного действия для организма. Мы сочетаем два простых углевода, пустые калории, которые очень быстро усваиваются, и у человека с гиподинамией сразу идет лишний вес», —
В идеале лучше вообще исключить белый хлеб из своего рациона, говорит врач. В нем нет ничего полезного — высокообработанная мука, очень мало витаминов и достаточно высокий гликемический индекс. Особую опасность любовь к белому хлебу представляет для людей, у которых уже есть какие-то нарушения углеводного обмена — риск заполучить ожирение и сахарный диабет сильно возрастает.
Если вы очень любите хлеб, то замените белый цельнозерновым — он считается самым полезным. Такой продукт меньше всего обработан, в нем сохраняются витамины и он не сильно вредит фигуре.
Сочетать цельнозерновой хлеб можно с:
овощами;
салатами;
супами.
Нельзя есть цельнозерновой хлеб вместе с:
мясом;
грибами;
бобовыми;
и другими «тяжелыми» продуктами.
И еще: если у человека есть проблемы с желудком или кишечником, то после употребления такого хлеба может возникнуть обострение воспалительных заболеваний, например, он будет страдать от вздутия кишечника, заключил Арзамасцев.
Кстати
Сторонники ЗОЖ и правильного питания убеждают, что для пользы здоровью стоит насовсем отказаться от хлеба. И не только от вредной сдобы, но и от пресного лаваша и черных буханок.
На самом ли деле так эффективно худеется, если совсем не есть хлеб? И как воспримет «аскезу» ваш организм? «Доктор Питер» расспросил диетологов и нутрициологов.