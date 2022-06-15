Диетолог Арзамасцев рассказал, с какими продуктами нельзя сочетать хлеб

Нас приучают есть хлеб с самого детства. Завтракаешь яичницей? Возьми кусочек хлеба. На обед будет суп? Здесь тоже без хлеба не обойтись. Котлеты с гарниром на ужин? И тут пригодится кусочек белого или серого, ведь так точно наешься.

Некоторые блюда действительно лучше есть с хлебом. Например, жареную картошку с грибами и правда рекомендуется закусывать кусочком хлеба — особенно людям, у которых есть проблемы с ЖКТ. Полезнее блюдо от этого не станет, вы просто съедите меньше жирной пищи, соответственно, будет меньше риск, что после обеда вас будет мучить изжога.