Поможет только операция: как понять, что живот не уходит из-за диастаза

После беременности или на фоне активной борьбы с отложениями жира в области живота, при тяжелой физической работе, длительном кашле возможно появление неприятного осложнения — диастаза в области прямых мышц живота. Мышечный корсет на передней брюшной стенке образуют прямые мышцы. По центру они соединяются между собой за счет узкой полоски соединительной ткани — белой линии живота.

У большинства из нас эта полоска плотная, образована тесно переплетенными между собой волокнами. Но примерно у 1% людей белая линия живота ослаблена из-за врожденных особенностей или изменений, связанных с гормонами, возрастом или чрезмерной нагрузкой. В слабом месте и может развиться диастаз. «Доктор Питер» выяснил у врача пластического хирурга клиники «АБИА», кандидата медицинских наук — Александра Адмакина когда диастаз опасен, а когда с ним можно бороться дома, как его вообще определить?