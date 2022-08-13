Поможет только операция: как понять, что живот не уходит из-за диастаза

После беременности или на фоне активной борьбы с отложениями жира в области живота, при тяжелой физической работе, длительном кашле возможно появление неприятного осложнения — диастаза в области прямых мышц живота. Мышечный корсет на передней брюшной стенке образуют прямые мышцы. По центру они соединяются между собой за счет узкой полоски соединительной ткани — белой линии живота.
У большинства из нас эта полоска плотная, образована тесно переплетенными между собой волокнами. Но примерно у 1% людей белая линия живота ослаблена из-за врожденных особенностей или изменений, связанных с гормонами, возрастом или чрезмерной нагрузкой. В слабом месте и может развиться диастаз. «Доктор Питер» выяснил у врача пластического хирурга клиники «АБИА», кандидата медицинских наук — Александра Адмакина когда диастаз опасен, а когда с ним можно бороться дома, как его вообще определить?
пластический хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА»vk.com/kosmetologia_plastika
Если ткани ослабели
Диастаз — это образование дефекта в области передней брюшной стенки, расхождение прямых мышц живота с образованием выпячивания. На средней линии живота появляется валик, особенно заметный при напряжении.
Обычно диастаз выявляют у женщин после беременности, поскольку на фоне роста матки и растяжения передней брюшной стенки соединительная ткань в области белой линии становится более рыхлой и податливой. После родов структура тканей постепенно возвращается к норме на протяжении первого года, но иногда на фоне избыточного напряжения мышц на животе, интенсивных нагрузок может образоваться диастаз.
Если говорить о мужчинах, у них подобная проблема возможна на фоне абдоминального ожирения (жир на животе) или тяжелых физических нагрузок с повышением внутрибрюшного давления.
Тревожные признаки
Многие люди сами определяют у себя диастаз по внешним признакам и тактильным ощущениям при прощупывании передней брюшной стенки. Прежде всего, настораживают следующие проявления:
визуально заметное выпячивание в области средней линии;
округлость живота при относительно нормальной общей комплекции;
появление выпуклости около пупка;
возникновение тошноты;
неопределенные боли в области пупка и живота в целом.
Иногда определить диастаз внешне непросто, расхождение может усиливаться только при определенных положениях тела или на фоне физических нагрузок.
Проводим тест — определяем диастаз
Конечно, со стопроцентной точностью поставить диагноз может только врач. Но вполне можно провести предварительную диагностику и дома, самостоятельно. Для этого нужно выполнить несколько простых действий.
Ложитесь на пол, согнув ноги в коленях таким образом, чтобы обе стопы полностью стояли на полу.
Заведите одну руку за голову, вторую руку кладите на живот по средней линии, прямо над пупочной областью.
Полностью расслабьте живот, не напрягайте мышцы.
Приподнимите голову и плечи над полом, максимально напрягая брюшной пресс.
Пальцами руки прощупывайте область средней линии.
Если вы ощущаете промежуток между мышцами, куда помещается несколько пальцев — у вас есть диастаз.
Когда можно справиться без операции
Коррекцию диастаза делают по функциональным показаниям, так как наличие дефекта ограничивает физические нагрузки. При 1 степени диастаза (с дефектом 1-1,5 см) вполне можно обойтись без операции, но со временем первая степень может превратиться во вторую. Этому могут способствуют тяжелые физические нагрузки, подъем тяжестей.
Не делают операцию молодым мамам в первый год после родов. Зачастую за счет правильно подобранных упражнений можно добиться того, что дистаз устраняется.
Если человек не планирует качать пресс (что само по себе не приветствуется) и его устраивает внешний вид живота, то можно и не делать операцию по устранению диастаза.
В то же время, если диастаз большой, то все-таки лучше согласиться на операцию.
Бандаж поможет?
Бандаж — это временное решение, когда нет возможности выполнить операцию, а также после беременности и после абдоминопластики. Однако его постоянное ношение приводит к гипотрофии мышц живота (они постепенно слабеют).
Если операции не избежать
Конечно, если внешний вид существенно страдает и диастаз хорошо заметен, возникает масса вопросов. Когда показана операция, как ее будут делать? Останется ли шрам и сколько потом нужно времени восстанавливаться, можно ли заниматься спортом? Все эти вопросы нужно задать врачу на приеме.
В целом, устранение диастаза может быть выполнено как самостоятельная операция, но эстетической компонент ее результата не так хорош, как хотелось бы, даже если используется эндоскопическая техника. Не все люди будут в итоге довольны теми результатами, которые получают.
Поэтому чаще всего проводится выполнение устранения диастаза в процессе абдоминопластики, когда также удаляется избыточный жир и лишняя, растянутая кожа.
При этой операции рубец достаточно длинный и располагается в надлобковой области и вокруг пупка, однако при качественном исполнении, если хирург имеет немалый опыт работы, после заживления этот рубец тонкий и скрывается в зоне плавок.