Когда диеты мало. Кому нужна липосакция?

Про липосакцию слышал каждый, но достоверно знают о методе далеко не все. Кому подходит такой способ коррекции контуров тела? Какие проблемы решает? Как готовиться к операции и чего ждать после нее? Разбираемся вместе с пластическими хирургами Клиники эстетической хирургии и косметологии.
31 марта 2022
1. Как понять, что вам пора к пластическому хирургу, а не к диетологу и в спортзал?
Липосакция — удаление избыточного жира хирургическим путем. Она помогает устранить ярко выраженные «жировые ловушки», портящие контуры тела. Справиться с ними уже не получается активным занятием спортом или строгой диетой. Чаще всего операционное вмешательство необходимо в зоне подбородка, на спине и животе, а также на бедрах и ягодицах. Реже с помощью липосакции уменьшают объем груди, избавляются от излишков жира на плечах и коленях. При этом метод позволяет убрать только отложения, расположенные под кожей. Невозможно удалить жир, который накапливается внутри брюшной полости или в забрюшинном пространстве.
«Важно помнить, что операция не является альтернативой физическим упражнениям и рациональному питанию. Результат липосакции должен быть дополнен соблюдением диеты и занятиями спортом».
Тем, кто из-за малоактивного образа жизни страдает от диспропорций тела. Но на операцию возьмут только тех, у кого:
высокая эластичность кожи — это поможет быстрее восстановиться после пластики;
избыток массы тела не больше 30% от нормы.
Если ожирение перешло в критическую фазу, процедура не даст необходимого результата. Ведь липосакция — не способ решения проблем лишнего веса, а лишь коррекция контуров тела.
3. Как правильно выбрать врача, на что обратить внимание?
Самый привычный способ выбора врача — «сарафанное радио». Как правило, оно работает, если хирург имеет достаточный стаж и большое количество довольных пациентов.
«И, конечно, нужно, чтобы врач имел все необходимые документы, подтверждающие его профессиональную состоятельность».
Николай Белоногов
Пластическая хирургия
Пластический хирург Клиники эстетической хирургии и косметологии
4. Что спросить на приеме в клинике?
Во-первых, где будет проводится операция: в том месте, где проходит ваша консультация, или в другом учреждении? Помещение и клиника обязательно должны иметь лицензию. Также уточните, есть ли возможность остаться в стационаре или восстановительном центре больницы после операции. Это особенно важно, если вы планируете проходить процедуру в соседнем городе, или вас некому забрать и отвезти домой в день проведения липосакции.
5. Какие возможны осложнения? С какими диагнозами или медикаментозной поддержкой операция недопустима?
Пациент, которому предстоит операция по эстетическим показаниям, должен быть «практически здоров» — не страдать серьезными хроническими заболеваниями, в том числе инфекционными. Если у пациента все же есть хронические заболевания, не являющиеся противопоказаниями, то он должен продолжать прием назначенных ему препаратов.
6. Какие анализы сдать перед хирургическим вмешательством?
Перед проведением липосакции необходимо сделать:
Общий анализ крови;
Коагулограмму — оценить свертываемость крови;
Биохимический анализ крови;
Анализ на группу и RH крови;
Общий анализ мочи;
ЭКГ;
Анализ крови на ВИЧ, гепатит B и С, сифилис;
Флюорографию.
Также необходимо получить справку от терапевта об отсутствии хронических заболеваний.
7. Какая анестезия применяется при липосакции?
Вид анестезии определит врач в зависимости от объема операции и положения обрабатываемых участков. При липосакции в зоне наружной поверхности бедер (в народе «галифе») достаточно местной инфильтрационной анестезии. А при липосакции внутренней поверхности бедер или всего живота уже потребуется общий наркоз.
8. Как подготовиться к операции?
Особой подготовки нет. Главное, чтобы пациент приехал в клинику здоровым, отдохнувшим, в хорошей физической и психологической форме. За несколько дней до процедуры желательно отказаться от употребления алкоголя.
9. Сколько времени придется провести в клинике? Дадут ли больничный?
Нахождение в клинике обычно длится не более суток. По российскому законодательству больничный лист пациентам после пластики не выдается, поэтому стоит подгадать для процедуры отпуск или перестроить рабочий график.
10. Какие меры предосторожности придется принимать в послеоперационном периоде? Кстати, сколько он продлится?
Первые 2-3 дня будут проявляться отеки, синяки. Через 10-14 дней при соблюдении рекомендаций пластического хирурга они исчезнут. Не менее 6 недель пациенту нужно носить компрессионное белье. Это позволит избежать гематом, ускорит заживление, поможет коже быстрее адаптироваться к новому положению. Выбрать марку корректирующего белья поможет оперирующий хирург. На полтора месяца придется ограничить занятия спортом. На это же время следует исключить сауну и баню.
11. Останутся ли шрамы и другие повреждения кожи?
Излишки жира выводятся через специальную трубку — канюлю. Для ее установки делают проколы, которые хирурги стараются размещать в естественных складках тела. На коже останется минимальное количество рубцов длиной до 5 мм.
12. Когда будут видны результаты?
Оценить результат пластики можно не ранее чем через три месяца после процедуры.
13. Какие гарантии, что проблемная зона перестанет беспокоить? Может ли лишний вес вернуться?
Привычный образ жизни, пренебрежение спортом и режимом питания могут свести на нет удачно проведенную процедуру. Ведь первое время организм будет активно пытаться восполнить потерю жировой ткани. Соблюдая диету и занимаясь физкультурой, вы поможете себе преодолеть критический период, сохранив эстетичные пропорции тела. Так что не забудьте спросить вашего хирурга, что именно вам стоит (или не стоит) делать, чтобы сохранить красивый рельеф надолго.
«Количество жировых клеток на теле статично, они с нами с рождения. Когда человек набирает вес, его жировые клетки увеличиваются в размерах, но их число при этом остается тем же. Даже хорошие „излишки“ жира дают определенное число жировых клеток. Из той зоны, где была липосакция, жировые клетки удаляются навсегда, без возможности образоваться снова».
Антон Черников
пластическая хирургия
пластический хирург Клиники эстетической хирургии и косметологии