Когда диеты мало. Кому нужна липосакция?

1. Как понять, что вам пора к пластическому хирургу, а не к диетологу и в спортзал?

Липосакция — удаление избыточного жира хирургическим путем. Она помогает устранить ярко выраженные «жировые ловушки», портящие контуры тела. Справиться с ними уже не получается активным занятием спортом или строгой диетой. Чаще всего операционное вмешательство необходимо в зоне подбородка, на спине и животе, а также на бедрах и ягодицах. Реже с помощью липосакции уменьшают объем груди, избавляются от излишков жира на плечах и коленях. При этом метод позволяет убрать только отложения, расположенные под кожей. Невозможно удалить жир, который накапливается внутри брюшной полости или в забрюшинном пространстве.