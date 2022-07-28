10 веществ, которых чаще всего не хватает организму: рассказываем, где их взять

Не все из нас могут похвастать тем, что питаются разнообразно, вкусно и сбалансировано по всем витаминам и минералам. Особенности региона проживания, материальные возможности и личные предпочтения определяют питание.