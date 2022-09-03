По словам эксперта, есть еще одна причина, почему стоит есть сразу после тренировки. Еда «успокаивает» организм, в котором только что произошел выброс адреналина и кортизола. Так наш умный организм помогал нам настроиться на спортивный лад.

Но если после интенсивных физических нагрузок не поесть, то есть не подать сигнал, что «стресс» закончился, то они гормоны будут активны и долгое время после занятий.

- Это чревато тем, что организм будет продолжать удерживать в себе все возможное и расходовать накопления весьма неохотно, в том числе жиры, — предупреждает Наталья Бабанова.

Что можно есть в это время

Действие гормонов стресса нейтрализует инсулин, который запускает процесс восполнения потраченной на тренировке энергии. Чтобы повысить его уровень в организме, нужна еда, богатая углеводами. Но подойдет не всякая.