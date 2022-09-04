Ученые рассказали о «возрасте сна»: он может предупредить о риске ранней смерти

Крепче спишь — дольше живешь. Это не просто поговорка, а результат исследования, которое провели ученые из Дании и США. Они анализировали нарушения сна и выяснили, что увеличение их числа становится предиктором, то есть способом прогнозирования преждевременной смерти.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Npj Digital Medicine. По словам ученых, существует такое понятие, как «возраст сна», который может не совпадать с реальным возрастом человека. Если вы хорошо и крепко спите всю ночь, а циклы быстрого и правильного сна сменяются адекватно, то «возраст сна» будет лет на 10 меньше вашего настоящего возраста. Если же у вас проблемы со сном, то он состарится раньше вас.

Но вернемся к исследованию: в нем принимали участие более 10,5 тысячи человек во возрасте от 20 до 90 лет. Пока люди спали, умные машины с искусственным интеллектом, анализировали данные об их сне, включая чередование фаз быстрого и медленного сна. В итоге исследователи пришли к выводу, что если человек просыпается за ночь несколько раз и тут же моментально засыпает (и даже не помнит об этом утром) — это самый плохой вариант, который «предсказывает» высокий риск смертности по любой причине.