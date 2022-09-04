Ученые рассказали о «возрасте сна»: он может предупредить о риске ранней смерти

Крепче спишь — дольше живешь. Это не просто поговорка, а результат исследования, которое провели ученые из Дании и США. Они анализировали нарушения сна и выяснили, что увеличение их числа становится предиктором, то есть способом прогнозирования преждевременной смерти.
Результаты исследования были опубликованы в
Но вернемся к исследованию: в нем принимали участие более 10,5 тысячи человек во возрасте от 20 до 90 лет. Пока люди спали, умные машины с искусственным интеллектом, анализировали данные об их сне, включая чередование фаз быстрого и медленного сна. В итоге исследователи пришли к выводу, что если человек просыпается за ночь несколько раз и тут же моментально засыпает (и даже не помнит об этом утром) — это самый плохой вариант, который «предсказывает» высокий риск смертности по любой причине.
«Кроме того, прогностическими параметрами смертности стало снижение эффективности дремоты и сокращение фазы быстрого сна, сопровождающейся быстрым движением глаз», — сказано в исследовании.
При этом ученые отметили, что разные нарушения сна связаны с разными заболеваниями. Так, сокращение фазы медленного или же глубокого сна связано с развитием гипертонии и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а расстройства быстрого сна — ранние предшественники нейродегенеративных заболеваний — синуклеинопатий.
Ученые отмечают, что возраст сна можно улучшить, и тогда риск заболеваний снизится. Среди способов, которыми можно это сделать — сон в темном помещении, регулярные физические нагрузки (главное, не ночь), соблюдение режима отхода ко сну, а также пробуждения и отказ от переедания на ночь.
Кстати
Недавно ученые выяснили, что просыпаться по будильнику, переставлять его на 5-10 минут и снова засыпать, тоже очень опасно. У любителей игнорировать первый сигнал будильника частота биения сердца стабильно выше по сравнению с теми, кто может покинуть кровать строго после пробуждения. При этом мы пытаемся уснуть, но из-за опаски проспать это лишь полудрема. А когда мы постоянно перескакиваем от полудремы до полноценного пробуждения, нормальный цикл сна завершить не получается.