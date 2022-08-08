Диетолог Тихомирова назвала неожиданный эффект отказа от сахара и углеводов

Впрочем, не все углеводы — абсолютное зло. Есть углеводы простые и сложные. Первые обладают сладким вкусом, поэтому мы так сильно их любим. Основные простые углеводы — глюкоза, сахароза, фруктоза. Они есть во фруктах, сладких напитках, ягодах, сахаре.

Есть сложные углеводы, которые дают человеку энергию и более длительное чувство насыщения. Они есть в рисе, грече, булгуре, макаронах и пшеничной муке.

Однако все углеводы в нашем теле превращаются в глюкозу, которая служит питанием для клеток. Если есть слишком много глюкозы, то со временем она превратиться в жир.

Так что если вы хотите похудеть, нужно снизить общее количество углеводов, отмечает диетолог в беседе с изданием «Известия». Схема, при которой вы перестаете есть сахар, но при этом килограммами едите гречку, не поможет вам привести себя в порядок.

Правда, не стоит думать, что полный отказ от углеводов — хорошая идея. Такое решение приведет вас к проблемам с пищеварением, бессоннице и дисбалансу витаминов. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ. К тому же далеко не все диетологи поддерживают концепцию низкоуглеводной диеты. Об этом читай ЗДЕСЬ.