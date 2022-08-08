Диетолог Тихомирова назвала неожиданный эффект отказа от сахара и углеводов

Нередко тем, кто хочет похудеть, советуют ограничить потребление углеводов. Мол, вот перестанешь есть булочки — и будет тебе тонкая талия и счастье.
Однако как объясняет врач-диетолог Елена Тихомирова, у такого шага будут и другие приятные эффекты. Например, вы сможете стать более креативным человеком.
Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника»
По словам Тихомировой, не стоит недооценивать роль сокращения углеводов в рационе: именно это — основная причина похудения. Причем такой метод позволит также избавиться от отеков, улучшить цвет лица, уменьшить проявления целлюлита.
Кроме того, поясняет врач, если ваш организм не будет перегружен сахаром, то мозг и мышцы смогут работать эффективней — поэтому вы сможете развить креативное мышление и привести себя в форму.
В наши дни проблема ожирения стоит очень остро. По мнению Тихомировой, человечество «тонет» в эпидемии лишнего веса. И это — очень опасно для здоровья людей, ведь большинство самых опасных болезней так или иначе связаны с излишней жировой массой. Поэтому отказаться от лишних углеводов и сахара будет правильным решением.
Впрочем, не все углеводы — абсолютное зло. Есть углеводы простые и сложные. Первые обладают сладким вкусом, поэтому мы так сильно их любим. Основные простые углеводы — глюкоза, сахароза, фруктоза. Они есть во фруктах, сладких напитках, ягодах, сахаре.
Есть сложные углеводы, которые дают человеку энергию и более длительное чувство насыщения. Они есть в рисе, грече, булгуре, макаронах и пшеничной муке.
Однако все углеводы в нашем теле превращаются в глюкозу, которая служит питанием для клеток. Если есть слишком много глюкозы, то со временем она превратиться в жир.
Так что если вы хотите похудеть, нужно снизить общее количество углеводов, отмечает диетолог в беседе с изданием
Правда, не стоит думать, что полный отказ от углеводов — хорошая идея. Такое решение приведет вас к проблемам с пищеварением, бессоннице и дисбалансу витаминов. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ. К тому же далеко не все диетологи поддерживают концепцию низкоуглеводной диеты. Об этом читай ЗДЕСЬ.