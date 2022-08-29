Как похудеть на гречке: 6 вещей, о которых нужно знать, садясь на диету

На одну или две недели нужно сесть на отварную гречку, пить кефир и воду — потеряешь до 10 килограммов. Это обещает популярная «гречневая диета». Но насколько безопасно подобное похудение?