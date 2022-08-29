Как похудеть на гречке: 6 вещей, о которых нужно знать, садясь на диету

Гречневая диета — это типичный представитель так называемых монодиет. Они подразумевают ограничение привычной пищи, которую употребляет человек, в пользу определенного продукта, в данном случае — гречневой крупы (в отварном виде). За счет низкой калорийности продуктов, используемых в диете, достигается общее ограничение поступающих калорий, что вынуждает организм расходовать собственные запасы, чтобы получать энергию для жизнедеятельности.
Казалось бы, это и есть основная цель похудения — снизить потребление калорий. Но в случае монодиет все не так радужно, поскольку одновременно с калориями резко ограничивается и объем других, жизненно важных веществ. Что нужно знать, прежде чем решиться сесть на гречневую диету, «Доктору Питеру» рассказала гастроэнтеролог Вера Самсонова.
терапевт, гастроэнтеролог
Гречка — хорошо, диета — плохо
Вариантов гречневой диеты достаточно много. Самый строгий из них — это сидеть неделю или две на отварной гречке без масла, сахара и соли. Одно и то же блюдо нужно есть во все приемы пищи — на завтрак, обед и ужин. Из питья рекомендуется только вода или травяные чаи. Есть варианты подобной диеты, дополненные кефиром, некоторыми видами низкокалорийных овощей (некрахмалистых) в отварном или свежем виде, йогуртом без добавок или яблоками.
Сама по себе гречневая крупа — хороший продукт. Она содержит массу полезных компонентов — сложные углеводы, немного белка, минералы, витамины. Но при употреблении только одной гречки организм страдает от нехватки белков, жиров, минеральных соединений и витаминов. Даже здоровым людям подобный рацион не пойдет на пользу.
Потеря веса, но не жира
При подобной диете потеря веса, конечно, будет, причем можно потерять достаточное количество лишних килограммов. Поэтому заявленные обещания о резком похудении вполне реальны. Но врачи повторяют — потеря веса за короткий промежуток времени очень опасна. Безопасно для здоровья можно терять не более 0,5-1 кг в неделю. Но никак не 5 кг и более. Такая потеря веса — это метаболический стресс, из-за которого резко нарушается обмен веществ.
Организм переходит на режим жесткой экономии ресурсов, жертвуя определенными процессами, чтобы поддерживать определенный уровень глюкозы крови и «кормить» мозг и сердце. Могут «таять» мышцы, расходуются мобильные резервы углеводов в виде гликогена печени и мышц, на подпитку энергией тратятся белки и жировые запасы. Но жиры расходуются сложнее всего.
Потерянное — вернется
Даже если человек выдержит подобную диету, что тяжело физически и морально, на выходе из нее, по мере возвращения к обычному питанию, потерянные килограммы возвратятся достаточно быстро. Кроме того, возможно, что набор веса будет даже большим, чем изначально было на входе в диету.
Это объясняется тем, что организм, перенесший стресс из-за голодания, будет перестраивать метаболизм на режим экономии. Все поступающие калории он будет старательно запасать, поскольку в период ограничения калорий перестроился на более медленные процессы. Кроме того, такие колебания веса отразятся на здоровье — есть риск проблем пищеварения, метаболизма глюкозы и т.д.
Кому сидеть на гречке нельзя
Компоненты гречневой крупы могут влиять на особенности метаболизма и работу внутренних органов. Поэтому некоторым людям категорически запрещено сидеть на гречневой диете даже 1-2 суток. Это может привести к крайне опасным последствиям.
Так, много гречки может навредить людям, которые склонны к тромбообразованию. Частое употребление этой крупы может спровоцировать гиперкоагуляцию — повышение вязкости крови. Кроме того, гречневая диета противопоказана людям, страдающим патологиями почек, имеющим сахарный диабет и нарушения толерантности к глюкозе.
Можно дохудеться до геморроя
Избыток гречневой крупы может провоцировать серьезные проблемы с пищеварением — это запоры, расстройства моторики пищеварительного тракта, которые могут грозить обострениями хронической патологии — колитов энтеритов, гастритов, геморроя.
Кроме того, подобная плотная пища, которая поступает в течение длительного времени, негативно отражается на состоянии микрофлоры кишечника, провоцирует нарушения минерального обмена и потери жидкости, может возникать обезвоживание.
Сколько вешать в граммах
В целом, допустимо употреблять в сутки не более 120-150 граммов гречневой крупы, дополняя питание другими продуктами, которые необходимы для здорового метаболизма.
В противном случае возможно развитие нарушений метаболизма, расстройств нервной системы, проблем с усвоением пищи и даже аллергии по третьему типу, с образованием иммунных комплексов, которые повредят кишечнику и всему организму.
Если хочется сбросить вес, нужно заручиться поддержкой диетолога и пересмотреть питание, скорректировать рацион таким образом, чтобы терять вес постепенно и плавно, без жестких ограничений в рационе.