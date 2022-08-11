Эндокринолог Лазуренко объяснила, кому нельзя есть гречку

По словам врача, если человек страдает от синдрома раздраженного кишечника, дисбактериоза, излишнего бактериального роста или дефицита ферментов поджелудочной железы, то его организм может неадекватно реагировать на гречу.

И грозит это не слишком приятными последствиями: изжогой, болью в животе, метеоризмом и урчанием.

Все дело в фитиновой кислоте, которая призвана защищать зерна гречи от прорастания. Если ваш кишечник и так ослаблен, велик риск, что после гречки вы почувствуете себя плохо.

Впрочем, даже здоровым людям гречу перед употреблением лучше замочить. Такая манипуляция позволит избавиться от фитиновой кислоты — и избежать неприятных побочных эффектов в виде вздутия и расстроенного ЖКТ.