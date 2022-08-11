Эндокринолог Лазуренко объяснила, кому нельзя есть гречку

Гречу принято считать полезным фитнес-продуктом, который и худеющим придется по вкусу, и тем, кто старается обзавестись рельефными мышцами.
Однако и у этой крупы есть свои недостатки. Как отмечает врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко, этот богатый сложными углеводами продукт может навредить людям с болезнями желудочно-кишечного тракта.
Врач-диетолог, эндокринолог
По словам врача, если человек страдает от синдрома раздраженного кишечника, дисбактериоза, излишнего бактериального роста или дефицита ферментов поджелудочной железы, то его организм может неадекватно реагировать на гречу.
И грозит это не слишком приятными последствиями: изжогой, болью в животе, метеоризмом и урчанием.
Все дело в фитиновой кислоте, которая призвана защищать зерна гречи от прорастания. Если ваш кишечник и так ослаблен, велик риск, что после гречки вы почувствуете себя плохо.
Впрочем, даже здоровым людям гречу перед употреблением лучше замочить. Такая манипуляция позволит избавиться от фитиновой кислоты — и избежать неприятных побочных эффектов в виде вздутия и расстроенного ЖКТ.
Кстати, есть гречу с молоком, сахаром и другими топингами — не всегда хорошая идея. Дело в том, что в таком виде крупа может стать слишком калорийным блюдом. Как поясняет диетолог в беседе с изданием
Побаловать себя кашей с маслом или молоком могут лишь люди без проблем со здоровьем, которые регулярно занимаются спортом.
Кроме того, гречка с молоком становится совершенно бесполезной для здоровья. Молоко блокирует всасывание железа из крупы, а вещества, содержащиеся в гречке, не позволяют организму усвоить кальций из молока. Получается, вы едите просто для того, чтобы набить желудок — а это не очень хорошая привычка.
Кстати
Замачивать врачи нередко советуют не только крупы, но и орехи. Объясняют это они все той же фитиновой кислотой: мол, она мешает усваиваться полезным веществам. Впрочем, с такой концепцией согласны далеко не все врачи. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
А еще греча может быть полезна не только как продукт питания, но и как средство, которое помогает избавиться от лишнего стресса. Для этого ее нужно перебирать. О других способах успокоиться можно узнать ЗДЕСЬ.
Впрочем, не гречкой единой: есть и другие прекрасные и доступные крупы, которые смогут разнообразить ваш рацион и принести пользу здоровью. О них узнай ЗДЕСЬ.