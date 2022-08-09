Некоторые даже не подозревают, где именно в организме находится поджелудочная железа и для чего она нужна. О том, что с ней что-то не так многие узнают, только когда дело зашло слишком далеко. При этом железа играет очень важную роль в нашем пищеварении, она необходима для расщепления пищи.
- Поджелудочная железа расположена позади желудка на задней брюшной стенке, ее размер примерно с ладонь, только поуже, — рассказали эксперты медицинского центра Университета Джона Хопкинса. — Когда вы поели, железа начинает вырабатывать панкреатический сок — ферменты, которые расщепляют сахар, жиры и крахмал. Также поджелудочная отвечает за выработку гормонов, регулирующих уровень сахара в крови и наш аппетит.
Также гормоны подсказывают кишечнику, когда настало время его опорожнить.
Получается, что небольшой орган руководит сразу несколькими функциями нашего организма. Если с ним что-то не так, то в первую очередь вы почувствуете проблемы с желудочно-кишечным трактом, потерю веса, боли, отсутствие аппетита.
- Если у вас есть какие-либо симптомы проблем с пищеварением, вам не хочется есть, у вас проблемы со стулом, вы похудели без причины — обратитесь к врачу, — дают рекомендацию эксперты Медцентра Джона Хопкинса на портале
Как же понять, что с поджелудочной железой есть проблемы?
Непереносимость некоторых продуктов
Особенно симптом выражен по отношению к жирной пище.
- Это связано с плохой экзокринной функцией (выработка панкреатического сока — прим. ред.) поджелудочной железы, — предположил доктор медицинских наук, директор отделения хирургической онкологии в Университетской больнице Статен-Айленда Басем Азаб.
Боль в верхней половине живота
Это один из первых признаков проблем с поджелудочной железой. Боль возникает в верхней средней части живота. Она может отдавать в спину или в верхнюю часть живота справа и слева.
- Такие симптомы могут быть признаком воспаления поджелудочной железы, — предупредил доктор Азаб.
Потеря веса без причины
Если этот симптом сопровождается появлением или осложнением диабета у людей старше 65 лет, то врачи подозревают развитие опухоли поджелудочной железы.
Обострение диабета
Если ваш диабет стало сложнее контролировать, снижать сахар привычными препаратами не получается, вероятно, это связано с нарушениями в работе поджелудочной железы.
- Состояние указывает на плохую эндокринную функцию железы, — объяснил врач.
Желтуха, потемнение мочи
Обычно эти симптомы указывают на проблемы с желчными протоками. Однако нарушение в работе желчного пузыря может быть вторичным, а первопричина — в массе головке поджелудочной железы, которая мешает оттоку желчи.