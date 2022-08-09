Некоторые даже не подозревают, где именно в организме находится поджелудочная железа и для чего она нужна. О том, что с ней что-то не так многие узнают, только когда дело зашло слишком далеко. При этом железа играет очень важную роль в нашем пищеварении, она необходима для расщепления пищи.

- Поджелудочная железа расположена позади желудка на задней брюшной стенке, ее размер примерно с ладонь, только поуже , — рассказали эксперты медицинского центра Университета Джона Хопкинса. — Когда вы поели, железа начинает вырабатывать панкреатический сок — ферменты, которые расщепляют сахар, жиры и крахмал. Также поджелудочная отвечает за выработку гормонов, регулирующих уровень сахара в крови и наш аппетит.

Также гормоны подсказывают кишечнику, когда настало время его опорожнить.