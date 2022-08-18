Как понять, что плохо работают почки: врач назвала 12 признаков, которые нельзя упускать

12 признаков проблем с почками

Отеки появляются вследствие задержки жидкости в организме, локализуются преимущественно на лице, руках, ногах. При этом кожа становится бледной, прохладной на ощупь. В тяжелых случаях отеки могут нарастать вплоть до отека всего тела — анасарки.

Боль при мочеиспускании может появиться:

при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей,

при наличии камней или песка в почках.

Частые позывы к мочеиспусканию более 10 раз в сутки, также указывают на воспаление почек и мочевыводящих путей. При этом моча может быть мутной с большим количеством различных включений (соли, слущенный эпителий), с примесью крови.

Боль в поясничной области характерна для пиелонефрита и мочекаменной болезни. При заболевании почка увеличивается в размере, ее капсула растягивается, что сопровождается болевым синдромом. Боль может распространяться в живот, паховую область, в ногу. При воспалительном процессе в почках боль ноющая, тупая, постоянная. При камнеобразовании боль, наоборот, острая, интенсивная, приступообразная.

Полиурия – выделение большого объема мочи, более 2 литров в сутки.

Олигурия – уменьшение суточного объема мочи менее 500 мл, при нормальном потреблении жидкости. Может быть симптомом острой или хронической почечной недостаточности.

Анурия — отсутствие мочеиспускания, объем мочи составляет не более 50 мл в сутки. Это угрожающее жизни состояние, свидетельствует о почечной недостаточности.

Головная боль присоединяется вследствие развития интоксикации, за счет задержки в организме жидкости и вредных веществ (азотистых оснований, мочевой кислоты). Помимо головной боли могут проявляться и другие симптомы интоксикации: слабость, вялость, сонливость, мышечные и суставные боли.

Лихорадка до 38 градусов и выше. Для острого воспаления (пиелонефрита, цистита) характерен подъем температуры до 38 градусов и выше. Температурные свечки обычно возникают в вечернее время, а утром температура снижается до нормальных значений.

Озноб часто сопровождает лихорадку, может быть довольно сильным на фоне высокой температуры. При снижении температуры тела до нормальных значений, озноб сменяется проливным потом.

Рвота бывает нечасто, обычно у пациентов с наличием камней в почках или с острым воспалением на фоне высокой температуры.

Повышение артериального давления характерно для гломерулонефрита, при котором поражаются клубочки, почечная ткань постепенно замещается фиброзной, и почка уменьшается в размере. В течение болезни нарушается баланс выработки гормонов ренина и ангиотензина, вследствие чего появляется артериальная гипертензия.