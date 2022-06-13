Заболеванием королей в древности называли подагру. Возможно, потому, что страдают от этой болезни чаще люди пожилого возраста, а как известно — раньше до старости доживали только богатые люди.

Что может спровоцировать подагру, на какие показатели в анализах надо смотреть особенно внимательно, чтобы не пропустить болезнь и что за симптомы появляются самыми первыми? Отвечает врач.