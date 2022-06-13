Заболеванием королей в древности называли подагру. Возможно, потому, что страдают от этой болезни чаще люди пожилого возраста, а как известно — раньше до старости доживали только богатые люди.
Что может спровоцировать подагру, на какие показатели в анализах надо смотреть особенно внимательно, чтобы не пропустить болезнь и что за симптомы появляются самыми первыми? Отвечает врач.
Что такое подагра
- Это заболевание, при котором происходит избыточное накопление солей мочевой кислоты. В целом, это нормальный продукт обмена веществ, но при подагре организм производит ее больше, чем успевает выводить, —
Поэтому знать и контролировать уровень мочевой кислоты очень важно. Если показатели высокие, то это может говорить о том, что в организме развивается та или иная патология, среди которых может быть и подагра.
Симптомы подагры
Характерный признак подагры — воспалённая шишка на большом пальце ноги, при этом сам палец может покраснеть и опухнуть.
- В первую очередь, подагра проявляется воспалением на большом пальце стопы, которое затем распространяется на другие суставы, — рассказывает Алексей Жито. — При переходе в хроническую форму заболевания вокруг поражённых суставов образуются тофусы (уплотнения), суставы деформируются.
Среди других признаков подагры
иногда кровь в моче,
воспаление околосуставных тканей.
Чем опасна подагра
- Заболевание может протекать очень мучительно. При поражении большого пальца ноги ощущения такие, как будто он постоянно обжигается или его пронзают раскаленной кочергой. Отсюда и осложнения в виде депрессии из-за постоянного болевого синдрома, повышение артериального давления и ишемическая болезнь сердца, — рассказывает Алексей Жито.
Как выявляют подагру
- Во время острых приступов проводится общий анализ крови. Он может обнаружить увеличение СОЭ, лейкоцитоз со сдвигом влево — он означает, что в крови появляются молодые, «незрелые» нейтрофилы, которые в норме присутствуют только в костном мозге, но не в крови, — поясняет терапевт Жито. Также диагноз могут подтвердить эти показатели:
Повышена мочевая кислота в сыворотке крови.
Повышен С-реактивный белок.
Обнаружены ураты (соли мочевой кислоты) в общем анализе мочи.
Воспаление, деформация на рентгене и УЗИ суставов.
Лечение подагры
- Это многофакторное заболевание, с которым возможно и нужно бороться, — считает врач. — Можно предупредить и предотвратить обострение. Для этого нужно обращаться к врачу. Терапевт оценит общее состояние пациента, даст направление на исследования. Оптимальное лечение подагры должно учитывать уровень мочевой кислоты, количество предшествующих обострений, данные рентгенологического исследования, стадию заболевания, возраст, пол пациента, наличие ожирения и другие факторы. Препараты для лечения подагры подбираются индивидуально с врачом.
Терапевт обращает внимание, что подагру возможно лечить и без применения лекарственных препаратов.
- Если вы наблюдаетесь у врача и можете контролировать процесс обострения, то можно обойтись и нелекарственными методами лечения — это соблюдение диеты, ограничение употребления алкоголя, уменьшение избыточного веса, — говорит терапевт Алексей Жито.