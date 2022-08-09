Давление растет из-за лишнего веса, избытка жирной, соленой и сладкой пищи в рационе, перебора с алкоголем и малоподвижного образа жизни. Опасен и хронический стресс, который может запускать патологические процессы в организме.
Поэтому очень важно минимизировать все эти факторы риска, чтобы не заработать гипертонию и не глотать таблетки, когда исполнится 50 лет. А еще — регулярно использовать вот эти способы держать давление в норме.
7 простых лайфхаков, как не стать гипертоником
Слушайте классическую музыку
Исследование, проведенное American Society of Hypertension, показало, что людям с повышенным давлением прослушивание классической музыки помогает нормализовать показатели. Причем, достаточно всего 30 минут в день в течение месяца, чтобы давление пришло в норму,
Ученые предположили, что это может быть связано с тем, что звук обрабатывается в тех частях мозга, которые также контролируют частоту работы сердца и дыхания, а также давление.
Дышите правильно
Есть научная работа, опубликованная в
Считается, что дыхательные упражнения и медитация активируют парасимпатическую нервную систему, вызывают чувство спокойствия и расслабления, связанное с замедлением сердечного ритма и снижением артериального давления.
Научиться глубокому диафрагмальному дыханию совсем не сложно. Для начала достаточно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на две-три секунды, затем медленно выдохнуть.
Смейтесь в голос
Смех не только повышает настроение, но и снимает стресс, что фактически делает его полезным инструментом для снижения давления. Когда мы смеемся, то расслабляемся, в дело вступают эндорфины, запуская «хорошие» химические реакции, снижая тревогу и напряжение.
Согласно недавнему исследованию Университета Мэриленда, смех вызывает расширение кровеносных сосудов на целых 22%.
Другое
Ешьте картошку
А точнее, продукты, богатые калием. Именно дефицит этого микроэлемента зачастую приводит к гипертонии. Ученые выяснили, что калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, снижая давление.
Употребление 1640 мг калия в день приводит к снижению риска инсульта на 21% и уменьшает вероятность возникновения ишемической болезни сердца.
Продукты с высоким содержанием калия
Картошка. Но важен способ приготовления — в одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия. Это 20% от суточной нормы.
Шпинат. В одной чашке содержится от 740 до 838 мг калия. Это 15-17% суточной нормы.
Бананы. Один средний банан содержит 422 мг калия, это 9% от суточной нормы.
Помидоры. 8% суточной нормы калия на 1 стакан.
Принимайте ванну
Для снижения риска гипертонии ванна лучше душа. Особенно, если вы получаете удовольствие от процедуры.
Исследование, опубликованное в журнале Канадской медицинской ассоциации, показало, что у мужчин, которые всего 10 минут провели в наполненной ванне с температурой воды не более 40 градусов, отмечалась нормализация показателей давления.
Играйте с домашним питомцем
Исследования доказали, что у владельцев домашних животных частота сердечных сокращений и артериальное давление в состоянии покоя ниже, чем у тех, кто не имеет питомцев. Скорее всего, это связано с тем, что домашние животные способны минимизировать стресс и снимать напряжение.
Так, поглаживание собаки в течение 15 минут может несколько снизить давление, говорится в исследовании Миссурийского университета. Удивительно, что даже просмотр видео с животными способен нормализовать давление и снизить уровень стресса, выяснили ученые Австралии.
А если ваш домашний питомец еще и непоседа, то благодаря ему вы и вовсе сможете прожить дольше.
Занимайтесь сексом
Исследования показали, что по мере увеличения частоты
Секс — это универсальное физическое упражнение, во время которого выделяются гормоны серотонин и окситоцин, делающие нас счастливыми. Также половой акт обладает обезболивающим и антистрессовым эффектом.