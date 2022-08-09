давление способы снизить
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Давление растет из-за лишнего веса, избытка жирной, соленой и сладкой пищи в рационе, перебора с алкоголем и малоподвижного образа жизни. Опасен и хронический стресс, который может запускать патологические процессы в организме.

Поэтому очень важно минимизировать все эти факторы риска, чтобы не заработать гипертонию и не глотать таблетки, когда исполнится 50 лет. А еще — регулярно использовать вот эти способы держать давление в норме.

7 простых лайфхаков, как не стать гипертоником

Слушайте классическую музыку

Исследование, проведенное American Society of Hypertension, показало, что людям с повышенным давлением прослушивание классической музыки помогает нормализовать показатели. Причем, достаточно всего 30 минут в день в течение месяца, чтобы давление пришло в норму, пишет издание The Sun.

Ученые предположили, что это может быть связано с тем, что звук обрабатывается в тех частях мозга, которые также контролируют частоту работы сердца и дыхания, а также давление.

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Дышите правильно

Есть научная работа, опубликованная в Complementary Therapy Medicine, которая доказала, что дыхательные упражнения могут быть дополнительной и эффективной терапией для людей с предгипертонией (с давлением 130-139 на 85-89 мм), особенно для тех, кто неохотно принимает лекарства.

Считается, что дыхательные упражнения и медитация активируют парасимпатическую нервную систему, вызывают чувство спокойствия и расслабления, связанное с замедлением сердечного ритма и снижением артериального давления.

Научиться глубокому диафрагмальному дыханию совсем не сложно. Для начала достаточно сделать глубокий вдох и задержать дыхание на две-три секунды, затем медленно выдохнуть.

Смейтесь в голос

Смех не только повышает настроение, но и снимает стресс, что фактически делает его полезным инструментом для снижения давления. Когда мы смеемся, то расслабляемся, в дело вступают эндорфины, запуская «хорошие» химические реакции, снижая тревогу и напряжение.

Согласно недавнему исследованию Университета Мэриленда, смех вызывает расширение кровеносных сосудов на целых 22%.

Другое исследование, проведенное в Японии, также показало, что у тех, кто смеется регулярно и искренне, артериальное давление может понижаться сразу на 5 мм рт. ст.

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Ешьте картошку

А точнее, продукты, богатые калием. Именно дефицит этого микроэлемента зачастую приводит к гипертонии. Ученые выяснили, что калий расслабляет стенки кровеносных сосудов, снижая давление.

Употребление 1640 мг калия в день приводит к снижению риска инсульта на 21% и уменьшает вероятность возникновения ишемической болезни сердца. 

Продукты с высоким содержанием калия

  • Картошка. Но важен способ приготовления — в одной средней запеченной в кожуре картофелине содержится 941 мг калия. Это 20% от суточной нормы.

  • Шпинат. В одной чашке содержится от 740 до 838 мг калия. Это 15-17% суточной нормы.

  • Бананы. Один средний банан содержит 422 мг калия, это 9% от суточной нормы.

  • Помидоры. 8% суточной нормы калия на 1 стакан.

Принимайте ванну

Для снижения риска гипертонии ванна лучше душа. Особенно, если вы получаете удовольствие от процедуры.

Исследование, опубликованное в журнале Канадской медицинской ассоциации, показало, что у мужчин, которые всего 10 минут провели в наполненной ванне с температурой воды не более 40 градусов, отмечалась нормализация показателей давления.

Играйте с домашним питомцем

Исследования доказали, что у владельцев домашних животных частота сердечных сокращений и артериальное давление в состоянии покоя ниже, чем у тех, кто не имеет питомцев. Скорее всего, это связано с тем, что домашние животные способны минимизировать стресс и снимать напряжение.

Так, поглаживание собаки в течение 15 минут может несколько снизить давление, говорится в исследовании Миссурийского университета. Удивительно, что даже просмотр видео с животными способен нормализовать давление и снизить уровень стресса, выяснили ученые Австралии.

А если ваш домашний питомец еще и непоседа, то благодаря ему вы и вовсе сможете прожить дольше. Исследования показывают, что у тех, кто активно двигается не менее 2,5 часов в неделю или порядка 20 минут в день (речь про умеренные тренировки) — значительно снижается риск смерти от любой причины — включая рак и болезни сердца.

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Занимайтесь сексом

Исследования показали, что по мере увеличения частоты половых контактов артериальное давление имеет тенденцию к снижению. Регулярный секс также может снизить риск сердечного приступа. Американские ученые выяснили, что давление может снижаться на 13 процентов на следующий день после полового акта.

Секс — это универсальное физическое  упражнение, во время которого выделяются гормоны серотонин и окситоцин, делающие нас счастливыми. Также половой акт обладает обезболивающим и антистрессовым эффектом. 

Анна Майская