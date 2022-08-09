Давление растет из-за лишнего веса, избытка жирной, соленой и сладкой пищи в рационе, перебора с алкоголем и малоподвижного образа жизни. Опасен и хронический стресс, который может запускать патологические процессы в организме.

Поэтому очень важно минимизировать все эти факторы риска, чтобы не заработать гипертонию и не глотать таблетки, когда исполнится 50 лет. А еще — регулярно использовать вот эти способы держать давление в норме.

7 простых лайфхаков, как не стать гипертоником