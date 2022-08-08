Разрушает сердце и приводит к раку: 9 признаков системного воспаления в организме

Избыточное производство слизи

Если вам постоянно нужно откашляться или высморкаться, это еще один признак воспаления. Слизь вырабатывается нижними дыхательными путями в ответ на воспаление. Выработку слизи может вызвать ряд воспалительных заболеваний, включая хронический бронхит, пневмонию, муковисцидоз и хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ).

Постоянная усталость

Если вы постоянно чувствуете усталость, несмотря на то, что много спите ночью, это может быть признаком того, что в организме постоянно идут воспалительные процессы. У вас будет мало энергии, потому что ваша иммунная система постоянно работает и расходует много ресурсов.

Если усталость и упадок сил вызывают у вас беспокойство, состояние продолжается две или более недель, несмотря на улучшение сна, снижение стресса, здоровое питание и отсутствие обезвоживания, нужно обязательно обратиться к врачу. Скорей всего, одним походом дело не ограничится — понадобится сдать несколько тестов.

Проблемы с пищеварением

Проблемы с пищеварением, которые связаны с воспалением, включают вздутие живота и газы, боль в животе, запор и диарею. Еще одно состояние — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), тоже может быть симптомом системного воспаления в организме. ГЭРБ — это расстройство пищеварения, при котором желудочный сок, пища или жидкости забрасываются из желудка в пищевод, раздражая его.

Согласно исследованию, опубликованному в 2016 году в Журнале Американской ассоциации (JAMA), ГЭРБ может быть частью естественной воспалительной реакции организма. К сожалению, эта реакция приводит к повреждению пищевода.