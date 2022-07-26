Лор Зайцев рассказал, кто рискует заполучить воспаление мозга во время авиаперелета

Самолет — самый удобный и, главное, быстрый транспорт, ведь на нем за несколько часов можно добраться не только в другой город, но и в другую страну. Некоторые люди вынуждены летать очень часто, например, когда работа требует постоянных командировок. Летом число желающих купить билет на самолет тоже увеличивается: наступает сезон отпусков, так хочется провести свободное время рядом с морем или в горах.

Не всем перелеты даются легко. У большинства закладывает уши, отекают ноги, некоторых тошнит или они начинают мучиться от головной боли. Это неприятно, но не опасно для здоровья. Однако есть осложнение, которое действительно может вам сильно навредить, говорит лор Владимир Зайцев. Речь идет об аэроотите.