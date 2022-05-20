Врач Демихова объяснила, что делать, чтобы в самолете не закладывало уши и не отекали ноги

Те, кто любит путешествовать или по долгу службы вынужден постоянно перемещаться по стране, знают: на поезде много не наездишься. Долго и не всегда удобно. Хотя полеты на самолете тоже далеко не все переносят легко.