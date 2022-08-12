Почему погибли дети

Педиатр, иммунолог Елена Парецкая отмечает: при всех плюсах Zolgensma — не волшебный эликсир, который обязательно сможет помочь всем и каждому:

- К сожалению, идеальных лекарственных препаратов пока не существует, и стоимость лекарства в 150 миллионов рублей не делает его «волшебной таблеткой». Препарат новый, экспериментальный и ввиду редкости патологии — мало изученный, проходящий очередную фазу клинических испытаний. Поэтому вполне ожидаемо, что кому-то он может не помочь, а у части детей — даже вызвать осложнения. Это средство для генной терапии, препарат, который серьезным образом вмешивается во внутреннюю среду организма и имеет побочные эффекты. Кстати, именно о тех эффектах, от которых погибли дети, заявлено в инструкции:

«Следует соблюдать осторожность при применении препарата Золгенсма у пациентов с нарушениями функции почек, с нарушениями функции печени (в частности, у пациентов с повышенной концентрацией билирубина, не связанной с желтухой новорожденных), у недоношенных новорожденных до достижения ими возраста, соответствующего гестационному возрасту доношенного ребенка».

Другими словами, при изучении препарата в лаборатории наблюдались токсические реакции в отношении печени. Естественно, что препарат, который вмешивается в нервную проводимость и работу мотонейронов, будет достаточно «тяжелым» для организма. И приходится выбирать из двух зол — прогрессирование СМА или возможные осложнения от лечения.

Поэтому врачи в каждом случае так тщательно взвешивают все за и против, принимая решение о введении «золотого» укола.