5 симптомов, которые могут указать на серьезные проблемы с почками

Если в работе почек произойдет сбой, то жизнь человека будет под угрозой, ведь он начнет погибать от интоксикации. Ведь одна из главных функций этого органа — это выведение некоторых продуктов жизнедеятельности, а также избыточной воды, токсинов и других опасных веществ. Помимо этого, почки регулируют уровень рН и различных микроэлементов. Они вырабатывают гормоны, которые отвечает за артериальное давление и контролируют выработку эритроцитов. Еще одна важная функция почек — это активация одной из форм витамина D, которая помогает организму усваивать кальций.
- Люди, у которых есть заболевания почек, как правило, не догадываются, что им нужна помощь врача. Заявлять о себе патология начнет, когда болезнь зайдет уже слишком далеко. Это одна из причин, почему только 10% людей с хроническим заболеванием почек знают о своем диагнозе, —
Как понять, что с почками не все в порядке и поход к нефрологу точно не стоит откладывать? Эксперты назвали 5 главных симптомов:
Тошнота
Частая тошнота — это один из тревожных звоночков, на который точно стоит обратить внимание. Этот симптом может указывать на разные болезни, в том числе и на то, что с почками все далеко не в порядке.
- Самые ранние признаки — это то, что вас может тошнить, особенно, по утрам. Некоторых даже рвет. Также пациенты жалуются на то, что как только чувствуют запах пищи, им становится дурно, есть совсем не хочется, — говорит доктор медицинских наук Джеймс Саймон.
Металлический привкус во рту
«Такое ощущение, будто медную ручку облизал». Так пациенты на приеме у врача иногда описывают появившийся навязчивый металлический привкус во рту. На самом деле, если горечь и металл во рту не проходят, то это веский повод записаться на прием к специалисту.
Этот симптом может указывать на проблемы с почками и печенью. Скорее всего, врач отправит вас на УЗИ, посмотрит показатель креатинина, а также попросит сдать кровь на билирубин.
Изменившийся цвет мочи
Еще один тревожный симптом — это темная моча, скорее всего, в ней есть примесь крови. Помимо этого вы можете заметить, что стали реже или, наоборот, чаще ходить в туалет. Здесь точно не стоит затягивать с обращением к специалисту.
Высокое давление
Весьма необычный симптом, но он нем тоже не стоит забывать. Проблемы с почками можно заподозрить, если у вас вдруг стало резко подниматься давление.
- Высокое кровяное давление может быть как признаком заболевания почек, так и последствием уже развивающейся патологии. Это дилемма «курица или яйцо», непонятно, кто появился первым. В любом случае, если у вас есть сахарный диабет в анамнезе, то почки точно стоит проверить в первую очередь, — говорит доктор медицинских наук, нефролог Хуан Калле.
Постоянная усталость
- Помимо фильтрации отходов, здоровые почки вырабатывают гормон под названием эритропоэтин (ЭПО), который сообщает вашему костному мозгу, что пора вырабатывать эритроциты. Если ваши почки не работают должным образом, то этот гормон будет в дефиците. Отсюда чувство постоянной усталости, апатия, перепады настроения, — говорит доктор медицинских наук Стейси Лейсман.
Кстати
Одни из самых распространенных заболеваний почек, это мочекаменная болезнь, гломерулонефрит и инфекции мочевых путей. Однако существует еще один диагноз, о котором точно слышали немногие. Речь идет об инфаркте почек. Когда мы слышим слово «инфаркт», то, скорее всего, подумаем про сердце. Но подобная проблема может случиться и с другим органом, например, спинным мозгом или селезенкой. Что такое инфаркт почки? Как его распознать? Почему он так опасен? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.