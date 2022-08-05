5 симптомов, которые могут указать на серьезные проблемы с почками

Как понять, что с почками не все в порядке и поход к нефрологу точно не стоит откладывать? Эксперты назвали 5 главных симптомов:

Тошнота

Частая тошнота — это один из тревожных звоночков, на который точно стоит обратить внимание. Этот симптом может указывать на разные болезни, в том числе и на то, что с почками все далеко не в порядке.

- Самые ранние признаки — это то, что вас может тошнить, особенно, по утрам. Некоторых даже рвет. Также пациенты жалуются на то, что как только чувствуют запах пищи, им становится дурно, есть совсем не хочется, — говорит доктор медицинских наук Джеймс Саймон.

Металлический привкус во рту

«Такое ощущение, будто медную ручку облизал». Так пациенты на приеме у врача иногда описывают появившийся навязчивый металлический привкус во рту. На самом деле, если горечь и металл во рту не проходят, то это веский повод записаться на прием к специалисту.

Этот симптом может указывать на проблемы с почками и печенью. Скорее всего, врач отправит вас на УЗИ, посмотрит показатель креатинина, а также попросит сдать кровь на билирубин.