Как организм сигналит о том, что у вас в крови зашкаливает сахар

Сладкое, соленое и жирное — это, пожалуй, те самые продукты, от которых так сложно отказаться. Если смотреть на статистику «зависимых», то, сладкоежек окажется больше всего. Ведь сейчас купить сладость можно в любом магазине, стоит она не дорого, да еще и приносит столько удовольствия!
Но чем больше сладкого вы едите, тем выше риск, что у вас появится лишний вес, кожа, волосы и зубы станут гораздо хуже и, вероятно, разовьется сахарный диабет.
- Гипергликемия или высокий уровень глюкозы возникает, когда в крови слишком много сахара. Это происходит при дефиците инсулина или когда ваше тело не может использовать инсулин должным образом, — говорят врачи клиники Кливленда.
Как понять, что ваш организм буквально «засахарился?» Врачи советуют обратить внимание на следующие изменения:
Начинает мучить жажда
Когда в крови повышен сахар, то человеку постоянно хочется пить. В дальнейшем это может привести к обезвоживанию организма, что чревато своими опасными последствиями.
- Клетки нуждаются в воде для получения энергии и питательных веществ. По мере повышения уровня сахара в крови ваше тело дает сигнал, чтобы восполнить потерянную воду и избавиться от лишнего сахара, — поясняет медицинский эксперт Шон Марчезе.
Постоянно хочется в туалет
Если ваше тело посылает сигнал, что вам пора «по-маленькому» буквально через 15-20 минут после того, как вы вышли из уборной, то это тоже тревожный звоночек, говорят врачи.
- Почки отвечают за переработку дополнительной глюкозы. Повышенный уровень сахара в крови приводит к более частому мочеиспусканию, поскольку ваш организм усиленно избавляется от лишней глюкозы, выводит ее в виде отходов, — говорит Марчезе.
Для здорового человека оптимально ходить в туалет «по-маленькому» от 4 до 7 раз в день (все зависит от меню, распорядка дня и количества выпитой воды).
Кожа краснеет и сохнет
Избыток сахара не может не отразиться и на вашей внешности, говорят эксперты. Страдает кожа и на лице, и на теле. Так, она становится сухой, может шелушиться, чесаться, появляются трещины и покраснения.
- Так кожа реагирует на обезвоживание. Ей, как и другим органам, тоже не хватает воды. Поврежденная кожа может стать «проходными воротами» для различных инфекций, что особо опасно для людей с повышенным сахаром в крови, — говорит Марчезе.
Мир как в тумане
Это еще один тревожный звоночек: вы вдруг понимаете, что вам трудно сфокусировать взгляд на определенном предмете. Перед глазами как будто туман, четкость зрения пропала. Этот симптом может проходить, а потом возвращаться вновь.
- И тут тоже виновато обезвоживание. Глазам требуется адекватная гидратация, чтобы нормально функционировать и обеспечивать четкое зрение. По мере повышения уровня сахара в крови уровень жидкости в ваших глазах может снижаться, что затрудняет фокусировку. Обилие глюкозы может также повредить кровеносные сосуды и нервы в глазах, что провоцирует потерю зрения, —
Кстати
Отучить себя от сахара — это сложная задачка. Организм может отозваться абстинентным синдромом, а именно так по-научному называется ломка, на отказ от любого любимого продукта. Например, сладкоежки без сахара первые 5 дней будут буквально ходить по стенам. Что будет твориться с организмом? Эндокринолог описал симптомы час за часом — прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.