Как организм сигналит о том, что у вас в крови зашкаливает сахар

Сладкое, соленое и жирное — это, пожалуй, те самые продукты, от которых так сложно отказаться. Если смотреть на статистику «зависимых», то, сладкоежек окажется больше всего. Ведь сейчас купить сладость можно в любом магазине, стоит она не дорого, да еще и приносит столько удовольствия!

Но чем больше сладкого вы едите, тем выше риск, что у вас появится лишний вес, кожа, волосы и зубы станут гораздо хуже и, вероятно, разовьется сахарный диабет.

- Гипергликемия или высокий уровень глюкозы возникает, когда в крови слишком много сахара. Это происходит при дефиците инсулина или когда ваше тело не может использовать инсулин должным образом, — говорят врачи клиники Кливленда.