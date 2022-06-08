Вас просто все бесят: о чем на самом деле предупреждают проблемы с кожей

22% населения Земли в той или иной степени страдают кожными заболеваниями — это статистика ВОЗ. Только в России, по данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано почти 5 миллионов пациентов, которым впервые поставили тот или иной дерматологический диагноз.
У дерматологов будут свои объяснения причин заболевания. Но если спросить специалистов по психосоматике, они уверенно ответят: внешними проблемами кожа буквально «кричит» о том, что человеку нужно позаботиться о своем душевном состоянии. Как по симптомам понять, какие нерешенные вопросы терзают человека — журналистам
Психиатр, психотерапевт, создательница медицинского центра «Территория» (Санкт-Петербург), который занимается лечением психосоматических расстройств.
Кожа — один из самых чувствительных органов. Она первой чувствует жар, холод, боль. Это граница между внешним и внутренним мирами человека. Когда гармония нарушается, появляются кожные заболевания.
Яркий пример взаимосвязи кожных болезней и душевного состояния — гиперемия стыда, когда человек краснеет от стеснения, возбуждения, волнения. Покраснение — нормальная физиологическая реакция организма в ответ на переживаемую эмоцию.
8 самых частых психосоматических причин проблем с кожей
Стыд человека перед самим собой.
Зависимость от чужого мнения.
Открытый или скрытый страх.
Нежелание мириться с чем-то.
Скрытый гнев.
Затаенная обида.
Эксперт объясняет: иногда заболевания кожи — это такое «оправдание» для тех, кто не хочет куда-то идти и с кем-то общаться. То есть, бессознательный способ оградить себя от взаимодействий с внешним миром. Так же работает и страх отвержения, который запускает механизм развития комплекса неполноценности, и боязнь совершить ошибку при принятии решения.
5 кожных болезней: о чем они предупреждают
Аллергическая сыпь — вам часто приходится общаться с человеком, который вас бесит. Внутреннее раздражение проявляется пятнами на коже.
Псориаз — вы сделали что-то такое, за что вам хронически стыдно. Причем вините вы в этом поступке исключительно себя. Путь к улучшению состояние — смирение с проступком, либо способ извиниться или оправдаться перед тем, кто пострадал от него.
Кожный зуд — беспокоит пациентов, которые часто находятся в состоянии раздражения.
Фурункулы — высшая степень злобы, ненависть. При этом вы можете злиться не на человека, а на какое-то происшествие или событие.
Сухая кожа — часто бывает у мам-одиночек. Этот симптом говорит о том, что женщина устала быть сильной и хочет «сбросить маску», обнажить свою хрупкость и женственность.
Как понять себя через кожу?
Для этого эксперт советует сделать простое упражнение. На листе бумаги описать свою кожу: сухая, шелушащаяся, нежная, увядающая…
«А теперь перечитайте и познакомьтесь сами с собой, — говорит Анастасия Трещевская. — Все эти эпитеты относятся к вашему душевному состоянию. Вы так себя видите внутри».