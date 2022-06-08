Вас просто все бесят: о чем на самом деле предупреждают проблемы с кожей
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22% населения Земли в той или иной степени страдают кожными заболеваниями — это статистика ВОЗ. Только в России, по данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано почти 5 миллионов пациентов, которым впервые поставили тот или иной дерматологический диагноз.

У дерматологов будут свои объяснения причин заболевания. Но если спросить специалистов по психосоматике, они уверенно ответят: внешними проблемами кожа буквально «кричит» о том, что человеку нужно позаботиться о своем душевном состоянии. Как по симптомам понять, какие нерешенные вопросы терзают человека — журналистам Psychologies объяснила психотерапевт.

Анастасия Трещевская
Анастасия Трещевская
Психология, психосоматика

Психиатр, психотерапевт, создательница медицинского центра «Территория» (Санкт-Петербург), который занимается лечением психосоматических расстройств.

Кожа — один из самых чувствительных органов. Она первой чувствует жар, холод, боль. Это граница между внешним и внутренним мирами человека. Когда гармония нарушается, появляются кожные заболевания.

Яркий пример взаимосвязи кожных болезней и душевного состояния — гиперемия стыда, когда человек краснеет от стеснения, возбуждения, волнения. Покраснение — нормальная физиологическая реакция организма в ответ на переживаемую эмоцию.

8 самых частых психосоматических причин проблем с кожей

  • Стыд человека перед самим собой.

  • Зависимость от чужого мнения.

  • Открытый или скрытый страх.

  • Нежелание мириться с чем-то.

  • Скрытый гнев.

  • Затаенная обида.

Эксперт объясняет: иногда заболевания кожи — это такое «оправдание» для тех, кто не хочет куда-то идти и с кем-то общаться. То есть, бессознательный способ оградить себя от взаимодействий с внешним миром. Так же работает и страх отвержения, который запускает механизм развития комплекса неполноценности, и боязнь совершить ошибку при принятии решения.

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  • Аллергическая сыпь — вам часто приходится общаться с человеком, который вас бесит. Внутреннее раздражение проявляется пятнами на коже.

  • Псориаз — вы сделали что-то такое, за что вам хронически стыдно. Причем вините вы в этом поступке исключительно себя. Путь к улучшению состояние — смирение с проступком, либо способ извиниться или оправдаться перед тем, кто пострадал от него.

  • Кожный зуд — беспокоит пациентов, которые часто находятся в состоянии раздражения.

  • Фурункулы — высшая степень злобы, ненависть. При этом вы можете злиться не на человека, а на какое-то происшествие или событие.

  • Сухая кожа — часто бывает у мам-одиночек. Этот симптом говорит о том, что женщина устала быть сильной и хочет «сбросить маску», обнажить свою хрупкость и женственность.

Как понять себя через кожу?

Для этого эксперт советует сделать простое упражнение. На листе бумаги описать свою кожу: сухая, шелушащаяся, нежная, увядающая…

«А теперь перечитайте и познакомьтесь сами с собой, — говорит Анастасия Трещевская. — Все эти эпитеты относятся к вашему душевному состоянию. Вы так себя видите внутри».

Ирина Себелева