Как быстро уснуть в жару: два лайфхака из Древнего Египта, которые до сих пор работают

Оказывается, есть способы, которые помогут справиться с этой проблемой. Их придумали еще древние египтяне. В давние времена ночи были жаркие и влажные, поэтому заснуть в таких условиях — задачка не из легких.

- Древние египтяне придумали замачивать свои простыни незадолго до сна. На первый взгляд кажется, что это такой себе совет. Тут главное сделать все правильно, — цитирует британское издание Express эксперта по сну Тома Хьюза.

Подготовка ко сну происходила так: вечером древние люди опускали то, что мы сейчас называем простынями, в холодную воду. Затем их хорошенько отжимали (тут уже вам поможет стиральная машинка). Затем стелили простынь на кровать, а сверху клали тонкое сухое полотенце. И все, после этого ритуала надо было сразу ложиться спать.