Как быстро уснуть в жару: два лайфхака из Древнего Египта, которые до сих пор работают

У долгожданного лета есть один существенный минус, который может испортить это время года — жара. Хорошо, когда дневное тепло сменяется вечерней прохладой, нагретые квартиры остывают, можно расслабиться и отдохнуть. Но иногда жара не отступает даже по ночам — если у вас нет кондиционера, то может быть совсем тяжко.
Самое сложное в такую погоду — это уснуть. Зачастую сон поверхностный, человеку снятся кошмары, он просыпается мокрый и с головной болью. И весь день тяжело работать, постоянно хочется спать, а настроение просто хуже некуда.
Оказывается, есть способы, которые помогут справиться с этой проблемой. Их придумали еще древние египтяне. В давние времена ночи были жаркие и влажные, поэтому заснуть в таких условиях — задачка не из легких.
- Древние египтяне придумали замачивать свои простыни незадолго до сна. На первый взгляд кажется, что это такой себе совет. Тут главное сделать все правильно, —
Подготовка ко сну происходила так: вечером древние люди опускали то, что мы сейчас называем простынями, в холодную воду. Затем их хорошенько отжимали (тут уже вам поможет стиральная машинка). Затем стелили простынь на кровать, а сверху клали тонкое сухое полотенце. И все, после этого ритуала надо было сразу ложиться спать.
- Конечно, такой способ подойдет не всем. Есть еще один метод охладиться — его тоже использовали египтяне. Перескажу его сразу на современный лад: возьмите пару шерстяных носков, положите их в пластиковый пакет. И засуньте на пару часов в морозилку. Затем наденьте и спокойно ложитесь спать. Но не забудьте подложить под ноги полотенце, иначе матрас намокнет, — говорит Том Хьюз.
Если вам будет дискомфортно спать в холодных носках, то можно взять грелку, наполнить ее холодной водой, слегка заморозить, а потом положить себе в ноги. Она тоже будет прекрасно охлаждать, но если вам станет неприятно, то всегда есть возможность просто отодвинуться от холодного предмета. Опять же, не забудьте подложить полотенце, чтобы постельное белье оставалось сухим и красивым.
И, конечно же, не забывайте днем плотно зашторивать окна — так квартира меньше нагреется, вам будет приятнее возвращаться домой.
Лайфхаков, как охладить комнату в жару, в Интернете можно найти немало. «Доктор Питер» выяснил, какие из них действительно работают, а от каких стоит отказаться, так как они только навредят здоровью. Прочитать об этом можно ЗДЕСЬ.