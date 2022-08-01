О каких проблемах с психикой говорят 4 самых жутких ночных кошмара

Бывает так, что человек после пробуждения даже не может вспомнить, что ему снилось. Есть какое-то воспоминание «ночного фильма», но что именно там было, уже точно не вспомнить. Кто-то говорит, что вообще не видит снов. Мол, засыпает мгновенно, а утром встает без всяких воспоминаний.

Есть люди, которые не забывают своих снов — картинка была настолько яркой и впечатляющей, что иногда так и хочется рассказать о сновидении родным или друзьям. И есть те, кто помимо цветных снов еще видит и кошмары. Сюжет в них может быть пострашнее жуткого хоррора. Кошмар может быть настолько ярким и реалистичным, что человек порой просыпается в слезах, ведь следующий день ходит вялым и дерганным, как будто бы всю ночь он вообще не спал.