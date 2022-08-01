О каких проблемах с психикой говорят 4 самых жутких ночных кошмара

Бывает так, что человек после пробуждения даже не может вспомнить, что ему снилось. Есть какое-то воспоминание «ночного фильма», но что именно там было, уже точно не вспомнить. Кто-то говорит, что вообще не видит снов. Мол, засыпает мгновенно, а утром встает без всяких воспоминаний.
Есть люди, которые не забывают своих снов — картинка была настолько яркой и впечатляющей, что иногда так и хочется рассказать о сновидении родным или друзьям. И есть те, кто помимо цветных снов еще видит и кошмары. Сюжет в них может быть пострашнее жуткого хоррора. Кошмар может быть настолько ярким и реалистичным, что человек порой просыпается в слезах, ведь следующий день ходит вялым и дерганным, как будто бы всю ночь он вообще не спал.
Почему некоторые видят страшные сны, а некоторые говорят, что их никогда не мучили кошмары? И может ли о чем-то рассказать плохой сон? Ведь сцена убийства или апокалипсиса — вариант популярного ночного кошмара. Рассказывает Тереза Чунг.
Выпускница Кембриджского университета, психоаналитик, астролог, автор международных бестселлеров по толкованию снов
Убийство
Это один из самых популярных ночных кошмаров. Человеку может сниться, что он стал свидетелем жестокой сцены или же что его преследует убийца. Еще один вариант — преступник он сам, но то, что происходит, в любом случае кажется жутким.
- Такой сон может символизировать, что вы буквально боретесь за свою жизнь, за свое ментальное здоровье. Еще один вариант: кошмар может означать, что вам навязывают неожиданные изменения. Поэтому будьте внимательны, возможно, вашему ментальному здоровью грозит опасность, — рассказала эксперт изданию
Апокалипсис
Зачастую люди рассказывают, что им привиделся конец света. Это могло быть разрушительное цунами, землетрясение, шторм. Но итог один — все живое на планете погибает.
- Это может быть признаком того, что ваше подсознание чувствует, что в вашей жизни все меняется и пришло время начать все сначала. Поэтому апокалипсис во сне — верный знак перемен! — говорит Тереза Чунг.
Выпадают зубы
- Такой сон может означать, что вы беспокоитесь о старении или своей внешности. Еще один вариант — вы эмоционально опустошены, внутри вас гнев, который надо обязательно выплеснуть, — говорит эксперт.
Другие психологи уверены, что сны, связанные с выпадением зубов, чаще всего символизируют с проблемами общения в нашей реальной жизни. Чаще всего так подсознание подсказывает, что вы рассказали о чем-то важном, возможно, секрете или личных делах тем, кому не стоило бы этого говорить. Если вы регулярно выбалтываете информацию, не задумываясь, не «фильтруете», а потом сожалеете о сказанном, вполне вероятно, вам нередко снятся сны про выпадающие зубы.
Утопление
Людям часто снится, как они тонут в реке или море. Или же что они наблюдают с берега, как голова человека скрывается под толщей воды.
В любом случае, утопленник — это тоже тревожный звоночек, говорит Тереза Чунг. Так наша психика сигналит, что она на пределе. Возможно, вы эмоционально выгорели или у вас в жизни произошли трагические события, после которых, возможно, нужна помощь специалиста.
Как еще можно толковать кошмары
Ночные кошмары заставляют задуматься, что наше подсознание пытается нам «сказать». Что может значить, если вам стали сниться змеи или жуки? Падения с высоты, погоня, обман близкого человека? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.