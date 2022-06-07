Сомнолог Бузунов объяснил, почему не все видят сны

- У детей много сновидений. И часто видно, как у спящего ребенка под закрытыми веками бегают глазки. Это значит, ребенок видит сны, — пояснил Роман Бузунов на своем ютуб-канале.

REM-фаза сна есть у каждого человека — на полисомнографии (обследовании человека во время сна) врачи ее видят. Поэтому, по словам Романа Бузунова, сны снятся всем. Просто не все о них помнят.

Как объясняет врач, это связано со временем пробуждения. Если к примеру, разбудить человека, который якобы никогда не видит снов, в момент REM-фазы сна, он сможет рассказать, что ему снилось.

- Просто физиологически большинство людей просыпаются практически сразу после REM-фазы стадии сна и они помнят, что им снилось. А достаточно не проснуться и перейти в другую стадию сна — буквально на 5 минут — и разбудить человека, он скажет, что ему ничего не снилось, — говорит эксперт.