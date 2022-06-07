Сомнолог Бузунов объяснил, почему не все видят сны

По словам сомнолога Романа Бузунова, сновидения люди видят в так называемую REM-фазу сна — ее еще называют фазой быстрых движений глаз.
Врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, Заслуженный врач РФ, д.м.н.
- У детей много сновидений. И часто видно, как у спящего ребенка под закрытыми веками бегают глазки. Это значит, ребенок видит сны, — пояснил Роман Бузунов на своем ютуб-канале.
REM-фаза сна есть у каждого человека — на полисомнографии (обследовании человека во время сна) врачи ее видят. Поэтому, по словам Романа Бузунова, сны снятся всем. Просто не все о них помнят.
Как объясняет врач, это связано со временем пробуждения. Если к примеру, разбудить человека, который якобы никогда не видит снов, в момент REM-фазы сна, он сможет рассказать, что ему снилось.
- Просто физиологически большинство людей просыпаются практически сразу после REM-фазы стадии сна и они помнят, что им снилось. А достаточно не проснуться и перейти в другую стадию сна — буквально на 5 минут — и разбудить человека, он скажет, что ему ничего не снилось, — говорит эксперт.
Про фазы сна
У сна выделяют две основные фазы — NREM-сон и REM-сон (ее еще называют фазой быстрых движений глаз, от англ. rapid eye movement sleep).
Первая фаза делится на 3 стадии. Когда человек засыпает, он сначала проходит 1-ю стадию — поверхностный сон, потом переходит во 2-ю — более глубокий сон, далее в 3-ю — глубокий медленноволновый сон. Цикл завершается переходом в так называемую фазу сновидений — REM-сон. Далее может быть минутное, незаметное пробуждение, а потом цикл повторяется.
Здоровый человек, если он спит 6-8 часов, за ночь обычно проходит 4-6 таких циклов, каждый в среднем длится 90 минут. Как правило, в первую половину ночи эпизоды REM-сна короткие, а стадия глубокого сна, наоборот, продолжительная. Ближе к утру «фаза сновидений» становится более длительной, тогда как 3-й стадии (глубокого сна) может и вовсе не быть.
Цветные сны — это к неврозу?
Тем, кто часто видит цветные сны, люди в шутку любят ставить разные «психические диагнозы» — вплоть до невроза. Однако, как говорят врачи, в цветных снах нет ничего плохого.
Так, по словам Дениса Захарова, заведующего отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, связь между частотой сновидений и проблемами с психикой есть, но она односторонняя. Например, у страдающих неврозами действительно нарушается формула сна и они очень часто видят сновидения, в том числе цветные. Однако в обратном порядке эта связь не работает — частые цветные сны нельзя назвать признаком невроза.
Людмила Коростовцева, сомнолог НМИЦ им. Алмазова, тоже считает, что цветные сны — не признак патологии. А недавно, по словам специалиста, выяснилось, что показатели по шкале депрессии у человека обратно коррелируют с цветностью снов — чем сильнее депрессия, тем они менее яркие. Что еще выяснили исследователи о сновидениях, читайте ЗДЕСЬ.