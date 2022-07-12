По словам врача-психиатра Александра Мещерякова, реакция в такие моменты происходит непроизвольно, неосознанно — то есть человек не контролирует свои эмоции и действия.
Но есть способ взять себя в руки, чтобы дальше принимать осознанные решения. В своем телеграм-канале доктор рассказал о действенном алгоритме.
От бури к покою — за 3 шага
1. Осознайте
После словесной атаки в вас начнет подниматься смерч. Или тайфун. Или ураган. Или все вместе! Осознайте это, почувствуйте, как внутри вас закручивается вихрь эмоций. Посмотрите на него со стороны. Вы в буквальном смысле можете увидеть это явление природы. Отойдите от него на пару шагов.
2. Возьмите паузу
Выдохните! Именно выдохните! Вдох будет потом на автомате. А теперь вдохните и досчитайте хотя до пяти. Вам потребуется всего 3 секунды, но это поможет «открепить» себя от эмоции.
3. Заземлитесь
Любым способом! Можно нащупать кончиком языка верхнее небо, прикусить язык (это больно, но очень эффективно), надавить ногтями на подушечку пальцев до боли или напрячь стопу так, чтобы пальцы ног врезались в обувь.
- Все! Теперь именно вы примете решение. И даже если вы бросите торт обратно или полезете боксировать, это будет ваше решение. А, возможно, вы улыбнетесь, — заключил психиатр.
Когда все бесит
Бывают времена, когда вывести из состояния равновесия может практически все что угодно — безобидный вопрос, не тот взгляд, тон или какая-то другая мелочь. Раздражает буквально все. Такое состояние называют еще «синдромом закипающего чайника».
Как объяснял психиатр Михаил Валуйский, на самом деле раздражительность — одна из форм злости, а ее побудительный мотив — агрессия. То есть человек готовится нападать. Поэтому важно понять, почему он постоянно злится. Зачастую, по мнению специалиста, постоянное раздражение может говорить о неком ощущении, что происходящее не соответствует его представлениям о том, как должно быть.
Но не всегда. Иногда повышенная раздражительность может быть признаком недомогания, симптомом психического расстройства или просто особенностью характера.