1. Осознайте

После словесной атаки в вас начнет подниматься смерч. Или тайфун. Или ураган. Или все вместе! Осознайте это, почувствуйте, как внутри вас закручивается вихрь эмоций. Посмотрите на него со стороны. Вы в буквальном смысле можете увидеть это явление природы. Отойдите от него на пару шагов.

2. Возьмите паузу

Выдохните! Именно выдохните! Вдох будет потом на автомате. А теперь вдохните и досчитайте хотя до пяти. Вам потребуется всего 3 секунды, но это поможет «открепить» себя от эмоции.

3. Заземлитесь

Любым способом! Можно нащупать кончиком языка верхнее небо, прикусить язык (это больно, но очень эффективно), надавить ногтями на подушечку пальцев до боли или напрячь стопу так, чтобы пальцы ног врезались в обувь.

- Все! Теперь именно вы примете решение. И даже если вы бросите торт обратно или полезете боксировать, это будет ваше решение. А, возможно, вы улыбнетесь, — заключил психиатр.