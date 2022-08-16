В МНИОИ им. П.А. Герцена разработали уникальный метод лечения глиобластомы. Опухоль с помощью препаратов моноклональных антител лишают питания , благодаря этой манипуляции она перестает расти. Экспериментальную терапию проходит и Ольга Назарова.

- Мне просто повезло, я узнала, что есть такие врачи, — признается Ольга.

Опухоль у нее обнаружили в 2019 году, причем произошло это совершенно случайно, во время проведения планового МРТ. Там обнаружили подозрительный узелок, размером всего 4 миллиметра и осторожно предположили, что это глиобластома. Для уточнения диагноза женщину отправили в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. Там диагноз подтвердили, затронута левая височная область.

- Меня отправили на лучевую терапию, она продлилась 40 дней, — рассказала Ольга. — Мне было очень тяжело, если честно.

После этого провели курс химиотерапии.

- Всего было по три курса химио- и лучевой терапии, — вспоминает Ольга. — Я делала все, что возможно, просила любые препараты.